Среда, 2 Февраля 2022 14:11

АрмИнфо.Армения пока не приняла решение по вопросу своего участия в дипломатическом форуме в Анталии. Об этом 2 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Вновь подтвердив, что он и спецпредставитель РА в вопросе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян получили приглашения от турецкой стороны, Мирзоян отметил, что этот вопрос был затронут и в ходе сегодняшних переговоров с австрийским коллегой. "Пока решения нет. Вопрос обсуждается. Но, полагаю, что вопрос следует рассматривать не в плоскости двусторонних отношений, а напротив, это важное международное дипломатическое событие, в котором Армения может решить принять участие", - сказал он. По словам главы МИД Армении, даже если связывать участие с процессом нормализации отношений, и тут нет ничего, помимо положительных оттенков.

В свою очередь, глава МИД Австрии отметил, что со стороны Анкары это был хороший жест, пригласить представителей Армении. "Не уверен еще, встретимся ли мы с моим армянским коллегой в Анталии, но полагаю, что это был хороший жест с точки зрения укрепления регионального мира", - отметил Шалленберг.

Напомним, что во второй половине января, глава внешнеполитического ведомства Турции сообщил, что Армения приглашена на дипломатический форум в Анталии, запланированный на 11-13 марта. В тот же день в МИД Армении сообщили, что получили приглашение принять участие в форуме и обсуждается целесообразность участия министра Арарата Мирзояна в мероприятии. Позже, в ходе пресс-конференции премьер- министр Никол Пашинян заявил о большой вероятности участия Армении в форуме.