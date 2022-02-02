Среда, 2 Февраля 2022 14:09

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян создает межведомственную рабочую группу для более эффективной организации деятельности Республики Армения в период ее председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2021-2022 годы.

"Для более эффективной организации работы Республики Армения в период ее председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2021- 2022 годы, воплощения в жизнь решений сентябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и содействия реализации мероприятий, предусмотренных "Программой реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Республики Армения в Организации, создать межведомственную рабочую группу", - говорится в решении Пашиняна от 2 февраля. Структуру возглавит и ее работы будет координировать министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Армения в 2022 году будет председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Формально этот статус перешел стране от Таджикистана на последней сессии организации в сентябре 2021 года, а в конце 2022 года достанется Белоруссии. Страны - участницы организации - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - председательствуют в ней по очереди в алфавитном порядке. Генеральный секретарь назначается сроком на три года безотносительно председательства, а вот главой Постоянного совета становится по ротации представитель председательствующей страны. Сейчас им является постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, а премьер республики Никол Пашинян занял пост председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.