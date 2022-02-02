Среда, 2 Февраля 2022 14:06

АрмИнфо. Гор Царукян назначен директором ГНКО <Центр общественных связей и информации> аппарата премьер-министра сроком на 5 лет.

Царукян назначен решением руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна, на основе итогов проведенного конкурса на вакантную должность директора ГНКО.

Гор Царукян в 2012 году окончил Армянский государственный экономический университет, а в 2014-м получил степень магистра в ЕГУ (международные отношения, политология). С сентября 2013 года работал в ГНКО <Центр общественных связей и информации> Аппарата президента РА, в июне 2018 года возглавил Службу экономических исследований ГНКО <Центр общественных связей и информации> Аппарата Премьер-министра Республики Армения. С апреля 2021 года был и.о. директора ГНКО.

Согласно официальному сайту ГНКО, <Центр общественных связей и информации> Аппарата Премьер-министра Республики Армения осуществляет деятельность в двух основных направлениях - аналитическом и творческом. Аналитический сектор состоит из следующих служб - внутриполитическая, экономическая, международная, региональная, военная. Специалисты этого направления сотрудничают с более чем 40 государственными структурами, предоставляя им результаты проделанной аналитической работы. Творческий сектор обеспечивает прозрачность работы правительства и текущих проектов, а также информирует о них общественность. Специалисты этого направления ведут официальные страницы правительства в социальных сетях, выпускают две программы, в которых обобщается еженедельная работа правительства и представляются истории успешного бизнеса в Армении.