Среда, 2 Февраля 2022 11:40

АрмИнфо. Вызывает крайнее беспокойство то, что Общественная телекомпания Армении (ОТА) осуществляет долгосрочную политику блокирования освещения деятельности Защитника прав человека. Об этом говорится в заявлении Европейского института омбудсмена, растиражированное офисом Омбудсмена Армении.

<Мы крайне обеспокоены тем, что общественное телевидение Армении, созданное правительством, осуществляет долгосрочную политику блокирования освещения деятельности Защитника прав человека. Омбудсмен Армении независим и пользуется реальным уважением, его авторитет международно признан.

Национальный институт омбудсмена играет важную роль в защите прав человека и стимулировании демократии. Он повышает осведомленность граждан о своих правах не только посредством заявлений, но и посредством общественных кампаний по повышению осведомленности, а также способствует контролю над органами общественной власти со стороны граждан", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается крайняя важность того, что Защитник прав человека Армении является незаменимым источником информации в ряде сфер (например, предотвращение пыток предотвращения посредством визитов в уголовно-исполнительные учреждения в качестве исключительной компетенции) и служит надежным источником информации для общества об альтернативных мнениях или реальном положении.

"Национальные институты по правам человека защищены на международном уровне (Совет Европы, ОБСЕ и др.). Политика общественного телевидения Армении наносит институциональный урон общественному авторитету этого конституционного учреждения и, следовательно, его эффективности посредством ограничения его возможностей по защите прав человека. Мы внимательно следим за теми трудностями, с которыми сталкивается национальный институт по правам человека Армении в отношениях с органами общественной власти в ряде сфер, однако это не должно влиять на отношение основанной правительством общественной телекомпании касательно ее эфира.

Таким образом, мы призываем общественную телекомпанию Армении и Совет общественного вещателя Армении немедленно положить конец этой неприемлемой политике и восстановить политику нормального вещания, касающуюся защитника прав человека Армении. Таков путь стимулирования в стране правильного общественного дискурса", - говорится в заявлении института.