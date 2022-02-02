Среда, 2 Февраля 2022 11:38

АрмИнфо. Начался прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук на 2022 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МОНКС РА, награда вручается ученым, чья работа оказала значительное влияние, или внесла значительный вклад в развитие фундаментальных наук, таких как химия, физика, математика или биология. Целью этой ежегодной премии является поддержка работы ученых, поощрение молодежи, особенно девушек.

В рамках премии выбирают двух победителей, которые в качестве награды получат по 250 000 долларов США.

Заявки должны быть поданы на английском или французском языке. Подробности о том, как подать заявку на премию, можно найти в прикрепленном материале на официальном сайте премии: https://bit.ly/3gb5oxO. В случае участия кандидаты должны отправить свои данные на адрес электронной почты [email protected] до 28 февраля 2022 года.