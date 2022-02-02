Среда, 2 Февраля 2022 11:34

АрмИнфо.В Орле, на территории стадиона имени Ленина, с начала декабря в тестовом режиме заработал новый спорткомплекс «Победа». В нём одновременно могут заниматься 350 человек. Комплекс рассчитан на единоборства, теннис, волейбол, бадминтон, мини-футбол и многие другие спортивные мероприятия.

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Новый спорткомплекс обошёлся в 225 миллионов рублей, а строили его аж 27 лет!

Уже 29 января 2022 года в орловском спортивном комплексе «Победа» пройдут первые крупные соревнования — по карате. Об этом сообщил начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Затем каждый выходной в нём будут проводиться всевозможные спортивные и массовые мероприятия.

По словам Берестова, сейчас в активном режиме ведётся работа по подбору и обучению персонала для нового спортобъекта, настраивается спортивное оборудование, разрабатывается план мероприятий.

Он также рассказал о строительстве крытого футбольного манежа на стадионе имени Ленина. Срок сдачи крытого футбольного манежа — 2023 год. Финансирование строительства манежа будет из федерального и регионального бюджетов. К концу 2021 года завершается закладка фундамента и уже возводится административное здание нового спортивного объекта.

Эту информацию подтвердил также губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, новый футбольный манеж — это один из пунктов глобальной реконструкции площади Жукова перед стадионом имени Ленина.

«В этом году мы завершаем там многофункциональный спортивный комплекс. Весь комплекс работ по реконструкции Парка Победы, примыкающего к главному стадиону города, площадь Жукова, новый спортивный объект — всё это складывается в универсальную спортивно-досуговую инфраструктуру здорового и экологичного образа жизни, в центр спорта, отдыха и интересного времяпрепровождения», — заявил глава региона.

Одно из масштабных мероприятий уже в новом спорткомплексе «Победа» состоится под Новый год — 27 декабря. Олимпийский бал, в рамках которого будут поздравлять и награждать спортсменов и тренеров, показавших в 2021 году успешные результаты.