Среда, 2 Февраля 2022 11:09

АрмИнфо. Меры, направленные на усиление азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции, не представляют угрозы для других стран. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

"Мы продолжаем наши усилия, направленные на развитие наших Вооруженных сил, оборону наших стран и нации. Мы также испытываем большое удовлетворение постоянным усилением наших армий. Азербайджан и Турция - "два государства - одна нация" прилагают все усилия для обеспечения мира и стабильности на Кавказе. Мы желаем, чтобы все страны, достигнув мира и стабильности, продолжали жить в безопасности и благополучии", - заверил Акар.

В этом ключе он вновь указал на тесное взаимодействие двух стран по вопросу Нагорного Карабаха по всем направлениям - от сельского хозяйства до промышленности. "Путем встреч мы определили и то, каким будет прогресс и в этих направлениях, дальнейшее влияние этого на оборону и безопасность", - сказал он.

Акар также цинично заявил, что президенты Турции и Азербайджана протянули руку, предложили мир Армении. "Мы ждем, что наше предложение будет принято. Мы прикладываем усилия, направленные на то, чтобы за счет этого установились мир и стабильность не только между Азербайджаном и Арменией или между Арменией и Турцией, но и во всем Кавказе", - сказал он, передает АПА.

Глава турецкого оборонного ведомства также коснулся так называемой "Шушинской декларации" и отметил, что она является документом, определяющим их путь и стратегию. "Мы проводим работу в соответствии с этим документом, продолжаем работу в плане военного образования, сотрудничества. Наряду с этим, в ходе встреч мы определяем то, что можем сделать в сфере оборонной промышленности, в вопросах снабжения наших вооруженных сил. Мы предприняли, и продолжаем предпринимать важные шаги и в этих направлениях", - подытожил турецкий министр.