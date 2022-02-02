Среда, 2 Февраля 2022 11:09

АрмИнфо.Посольство Армении в Грузии информирует граждан РА о внесении изменений в свод эпидемиологических правил действующих на всей территории Грузии.

Так, в дипмиссии отмечают, что с 1 февраля текущего года, по решению Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, в стране отменили систему "зеленый паспорт". Исходя их вышесказанного, все лица могут беспрепятственно въезжать в гостиницы, другие места проживания, точки питания, кинотеатры, театры, концертные залы, развлекательные центры, казино, спа-фитнес- центры, канатные дороги горных курортов без необходимости предъявления "зеленого паспорта".

"При этом напоминаем, что ограничения на въезд на территорию Грузии остаются в силе. Граждане Республики Армения могут въезжать в Грузию наземным путем через погранпункты Баграташен-Садахло и Бавра-Ниноцминда. Пограничные пункты пропуска работают ежедневно в круглосуточном режиме", - отметили в посольстве Армении.

При этом в дипмиссии напомнили, что не менее чем за час до въезда в Грузию все иностранные граждане должны заполнить онлайн-анкету (https://registration.gov.ge/.../8_protocol_for.../tk6157/), где на грузинском или на английском языке необходимо предоставить информацию о въезжающем лице (в случае выезда с семьей заявление заполняется отдельно на каждого члена семьи независимо от возраста).

Дети в возрасте до 10 лет, въезжающие в Грузию, освобождаются от требования прохождения ПЦР-теста при пересечении границы, а также от требования прохождения одного ПЦР-теста в течение 72 часов после пересечения границы.

Граждане Республики Армения, не привитые от коронавируса (COVID-19) или не прошедшие полный курс вакцинации, могут въехать в Грузию при следующих условиях: 1) Гражданин представляет в пункте пропуска через границу бумажную копию отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанной не более чем за 72-часа.

2) В течение 72 часов после пересечения пункта пропуска через границу Грузии гражданин проходит ПЦР-тест на диагностику коронавируса (COVID-19) в Грузии, в противном случае предусмотрен штраф в размере 2000 грузинских лари. Во время пребывания в Грузии граждане могут позвонить на горячую линию правительства Грузии по номеру 144 с 9:00 до 21:00 и попросить отправить на их номер телефона адреса ближайших лабораторий по тестированию на COVID-19 и контактную информацию.

3) Если гражданин находится в Грузии менее 72 часов (исчисление ведется от въезда в страну по суше или по воздуху до выезда из страны по суше или по воздуху), он освобождается от требования сдачи ПЦР-теста в течение 72 часов в Грузии.

Граждане Республики Армения, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса (COVID-19), могут въехать в Грузию по суше при наличии отрицательного теста на ковид, сделанного не более чем за 72 часа до въезда (бумажную копию), а также справку о прохождении полного курса вакцинации. Вакцинированные граждане освобождаются от требования повторного прохождения теста на ковид в течение 72 часов, после въезда. Граждане, прибывающие в Грузию воздушным транспортом, представляют только бумажную справку, подтверждающую, что они прошли полную вакцинацию против коронавируса (COVID-19).