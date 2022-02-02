Среда, 2 Февраля 2022 10:11

АрмИнфо.Энергетическая отрасль Туркменистана и комплекс задач по ее совершенствованию в контексте развития международных экономических связей стали темой рабочего совещания, проведенного президентом Бердымухамедовым во вторник.

Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов

Во встрече приняли участие вице-премьеры по экономике, внешней политике и ТЭК.

В ходе совещания туркменский лидер особое внимание уделил цифровизации нефтегазовой индустрии и диверсификации энергомаршрутов, что позволит вывести на более высокий уровень экономический потенциал страны.

В этой связи были даны указания вице-премьерам Сердару Бердымухамедову и Шахыму Абдрахманову.

Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов

В этом контексте особое внимание уделялось продвижению проекта строительства ТАПИ.

Одно из ключевых поручений, адресованных вице-премьеру Рашиду Мередову, касалось активизации переговорного процесса и укрепление диалога со странами-потребителями и государствами-транзитерами туркменского газа.

Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов

В русле этих указаний резонно упомянуть о наблюдаемой в последнее время активности внешнеполитического ведомства Туркменистана по продвижению крупных международных проектов на южном и юго-восточном направлениях.

Так, официальная делегация Туркменистана на текущей неделе проводит в Исламабаде переговоры с высокопоставленными руководителями, а также заседания совместных с Пакистаном рабочих групп, чтобы ускорить продвижение двух многомиллиардных проектов по поставкам энергоносителей.

Это газопровод ТАПИ и линия электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

ТАПИ – это проект трансграничного газопровода протяженностью 1840 км для экспорта природного газа из Туркменистана в три страны. После завершения он будет транспортировать до 33 миллиардов кубометров природного газа в год с месторождения Галкыныш и прилегающих газовых месторождений в Туркменистане в Афганистан, Пакистан и Индию в течение следующих 30 лет.

Аналогичным образом, проект TAП будет включать строительство линии электропередачи на 500 киловольт длиной около 500 км между Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном. Он будет передавать до 4000 мегаватт электроэнергии из Туркменистана в две другие страны.

Для достижения прогресса в этих важных проектах делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым провела в понедельник, 31 января, обширную встречу с делегацией Пакистана во главе с федеральным министром энергетики Хаммадом Ажаром.

Они обсудили различные важные аспекты этих крупных проектов и подчеркнули необходимость их ускорения. Ажар подчеркнул необходимость скорейшего завершения проекта ТАПИ в связи с растущей потребностью Пакистана в дополнительных поставках природного газа.

Стороны договорились провести заседание технической рабочей группы по линии электропередачи TAП через неделю, чтобы обсудить параметры предварительного ТЭО проекта. Заседание технической рабочей группы по по ТАПИ состоялось во вторник (сегодня), на нем рассматривалась будущая дорожная карта проекта.

ТАПИ и ТАП придадут значительный экономический импульс экономике стран-импортеров в связи с их быстро растущими потребностями в энергии. В течение последних нескольких лет Пакистан сталкивается с острой нехваткой энергии, что сказывается на его экономике. Дефицит ударил по экспортному сектору страны, особенно по текстилю - основному источнику иностранной валюты.

В настоящее время Пакистан удовлетворяет четверть своего спроса на энергию за счет импорта СПГ (сжиженного природного газа), стоимость которого привязана к цене на сырую нефть. Поскольку цена на нефть поднялась до семилетнего максимума, это также приводит к росту цен на импортный газ.