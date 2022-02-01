Вторник, 1 Февраля 2022 21:17

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел сегодня телефонный разговор с министром по вопросам Европейского соседства и Америки Соединенного Королевства Крисом Хитн-Харисом.

Коснувшись 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии стороны отметили, что за это время была проделана большая работа по укреплению и установлению двусторонних отношений.

Арарат Мирзоян и Крис Хитн-Харрис обменялись мнениями о дальнейшем расширении повестки двусторонних отношений и активизации диалога.

Сообщается, что стороны обсудили также вопросы, касающиеся стабильности и безопасности в регионе. В числе требующих срочного решения гуманитарных проблем была подчеркнута необходимость возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, сохранения армянского религиозного и культурного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях.

Собеседники подчеркнули необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта под мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В частности, министр по вопросам Европейского соседства и Америки отметил, что Соединенное Королевство поддерживает работу сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно источнику, Арарат Мирзоян и Крис Хитн-Харис коснулись также процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией без предусловий. В этой связи британская сторона выразила поддержку процессу урегулирования отношений.