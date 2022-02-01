|Великобритания поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Пашинян надеется, что содействие ФРГ работе сопредседателей МГ ОБСЕ будет направлено на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи Бориса Бахшияна
|1 февраля акции ACBA Bank-а прошли листинг на фондовой бирже Армении в главном списке "А"
|Дипломат бьет тревогу: До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация
|Официально: Правящая сила выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Глава МИД Австрии завтра прибудет в Ереван
|ВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществами
|Армения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем: Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНР
|Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Серж Саргсян: "Плана Лаврова" как такового не было
|Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
|Прекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена Симоняна
|Серж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликта
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Араратская область - лидер по числу вакцинированных граждан
|Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта
|Серж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью Азербайджана
|В Британии конфискованы миллионы фунтов азербайджанского депутата
|МИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровень
|Греческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией
|Оппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
|Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
|Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия
|<Воля встать на ноги>: Фильм, который вышел в свет в очень нужное время
|В Арцахе создана комиссия по конституционным реформам
|Посол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президента
|Правозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в Ереване
|Армения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в страну
|Вице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента Республики
|ЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из России
|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузов
|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.
|Посол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБ
|Серж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МККК
|Симонян и Брегадзе обсудили внедрение опыта мобильного Дома юстиции в Армении
|США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
|МИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
|Эдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президента
|Совет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нет
|Эдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией
|Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»
|Путин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: Песков
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон"
|Правительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|На АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героев
|Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
|Прием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армии
|Читать больше
АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел сегодня телефонный разговор с министром по вопросам Европейского соседства и Америки Соединенного Королевства Крисом Хитн-Харисом.
Коснувшись 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии стороны отметили, что за это время была проделана большая работа по укреплению и установлению двусторонних отношений.
Арарат Мирзоян и Крис Хитн-Харрис обменялись мнениями о дальнейшем расширении повестки двусторонних отношений и активизации диалога.
Сообщается, что стороны обсудили также вопросы, касающиеся стабильности и безопасности в регионе. В числе требующих срочного решения гуманитарных проблем была подчеркнута необходимость возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, сохранения армянского религиозного и культурного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях.
Собеседники подчеркнули необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта под мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В частности, министр по вопросам Европейского соседства и Америки отметил, что Соединенное Королевство поддерживает работу сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Согласно источнику, Арарат Мирзоян и Крис Хитн-Харис коснулись также процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией без предусловий. В этой связи британская сторона выразила поддержку процессу урегулирования отношений.
|Великобритания поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Пашинян надеется, что содействие ФРГ работе сопредседателей МГ ОБСЕ будет направлено на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи Бориса Бахшияна
|1 февраля акции ACBA Bank-а прошли листинг на фондовой бирже Армении в главном списке "А"
|Дипломат бьет тревогу: До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация
|Официально: Правящая сила выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Глава МИД Австрии завтра прибудет в Ереван
|ВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществами
|Армения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем: Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНР
|Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Серж Саргсян: "Плана Лаврова" как такового не было
|Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
|Прекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена Симоняна
|Серж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликта
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Араратская область - лидер по числу вакцинированных граждан
|Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта
|Серж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью Азербайджана
|В Британии конфискованы миллионы фунтов азербайджанского депутата
|МИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровень
|Греческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией
|Оппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
|Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
|Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия
|<Воля встать на ноги>: Фильм, который вышел в свет в очень нужное время
|В Арцахе создана комиссия по конституционным реформам
|Посол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президента
|Правозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в Ереване
|Армения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в страну
|Вице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента Республики
|ЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из России
|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузов
|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.
|Посол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБ
|Серж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МККК
|Симонян и Брегадзе обсудили внедрение опыта мобильного Дома юстиции в Армении
|США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
|МИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
|Эдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президента
|Совет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нет
|Эдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией
|Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»
|Путин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: Песков
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон"
|Правительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|На АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героев
|Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
|Прием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армии
|Читать больше
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
|Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности