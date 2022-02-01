Вторник, 1 Февраля 2022 17:57

АрмИнфо. Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи суда общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна.

Так, согласно сообщению офиса Защитника прав человека РА, к омбудсмену Армении обратились адвокаты судьи Бориса Бахшияна, отметив, что в отношении их доверителя осуществляется незаконное уголовное преследование, а также под угрозой находится его право на личную свободу.

"Со слов судей, вопрос касается принятия решения судьей по делу, находящемуся в его производстве судьи, в пределах его компетенции. Адвокаты также отметили, что действия органа уголовного преследования являются посягательством на независимость судьи", - говорится в сообщении пресс-службы ЗПЧ РА.

В этой связи отмечается, что в аппарате Омбудсмена изучено также заявление Союза судей РА, в котором выражена обеспокоенность в связи с делом Бориса Бахшияна.

"Аппарат защитника прав человека РА констатировал также, что Высший Судебный Совет РА удовлетворил ходатайства органа уголовного преследования о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи и дал согласие на лишение его свободы.

Изучив обстоятельства жалобы адвокатов Бориса Бахшияна, адресованного Омбудсмену РА, заявления Союза судей РА, генеральной прокуратуры РА, омбудсмен считает необходимым констатировать, что при обсуждении вопроса о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи и, в частности, о лишении его личной свободы, на данном этапе уголовного производства особо важно выяснить, мог ли судья в конкретной ситуации по собственному усмотрению оценить обстоятельства дела и принять решение об аресте лица по делу, в котором выступает в качестве органа, осуществляющего производство.

В этих условиях важным обстоятельством является то, что, как сообщили защитнику адвокаты, прокурор не обжаловал решение суда о применении ареста, за которое он преследуется", - говорится в сообщении офиса ЗПЧ.

Вместе с тем констатируется, что Омбудсмен постоянно подвергал критике практику злоупотребления арестами со стороны судов, но это заявление относится к конкретной ситуации и правомерности принятия решения в этой конкретной ситуации, и в то же время правомерности привлечения правоохранительным органом к уголовному преследованию судьи за это решение.

"Этот вопрос имеет системное значение и с точки зрения независимости судебной власти. Важным обстоятельством для защитника прав человека является также утверждение адвокатов о том, что уголовное преследование в отношении судьи Бориса Бахшияна связано с решением об освобождении лица из-под стражи по другому делу. Намек на это есть в заявлении Союза судей Армении. На основании жалобы адвокатов будет направлен письменный запрос в соответствующий орган уголовного преследования", - отмечается в сообщении. Напомним, что Генпрокурор Армении в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении, в установленном законом порядке представил в ВСС ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна и даче согласия на лишение его свободы. ВСС одобрило это ходатайство.

Это решение ВСС было раскритиковано как оппозиционными деятелями, так и судейским и адвокатским сообществами.

Стоит отметить, что в производстве именно судьи Бориса Бахшияна находится уголовное дело, касающееся легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который находился под страже несколько месяцев. Минасяну предъявлено обвинение в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору. На подготовительном этапе судья изменил меру пресечения командиру, освободив Минасяна из-под стражи.

В Генпрокуратуре заверяют, что начатое в отношении судьи Бориса Бахшияна преследование никак не связано с находящимися у него в производстве нашумевшими делами, в том числе с делом в отношении командира отряда <Сисакан> Ашота Минасяна. Но, при этом не сообщается, по какому делу обвиняется судья.