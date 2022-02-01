Вторник, 1 Февраля 2022 17:50

АрмИнфо.1 февраля с.г. 500 тыс. акций ACBA Bank-а в объеме 7.5 млрд драмов прошли листинг на фондовой бирже Армении (AMX), и с этого дня физлица и юрлица как резиденты, так и нерезиденты имеют возможность приобрести эти акции. Об этом отмечается в сообщении банка, в котором указано, что маркетмейкером этих акций выступит выбранная ACBA Bank-ом компания Дайменшн.

Более подробная информация размещена на сайте invest.acba.am. Желающие купить или продать эти акции могут посетить любой филиал ACBA Bank-а (список см. по ссылке - https://www.acba.am/hy/about-bank/Branches- and-ATMs) или обратиться в организации, предоставляющие брокерские услуги. При осуществлении всего процесса через ACBA Bank комиссия операций составит 0,05% от суммы, минимум 1000 драмов, а биржевая комиссия составит 0,05% от суммы.

А за процессом купли-продажи акций можно следить по ссылке https://www.amx.am/am/market_data/equity.

"Сегодня исторический день и для банка и для его акционеров. Мы в прошлом году успешно завершили первичное размещение акций, а последним этапом стал состоявшийся сегодня листинг на бирже. Открывая возможность по приобретению акций, мы создаем платформу для инвестиций в экономику Армении. Скоро и цифровыми решениями мы упростим для всех потенциальных инвесторов процесс покупки акций, таким же путем смогут продать свои акции и те акционеры, которые желают это сделать", - заявил главный исполнительный директор ACBA Bank-а Акоб Андреасян.

"Поздравляю ACBA Bank за смелость такого исторического шага. Теперь в статусе ОАО ACBA Bank публичен и доступен широкому кругу инвесторов. Первичное размещение акций ACBA Bank-а прошло в короткие сроки с привлечением сразу большого числа инвесторов - это успех для рынка капитала Армении. ACBA Bank в Армении - единственная действующая компания, которая не только провела первичное размещение акций, но и как участник вторичного рынка предпринимает шаги по формированию активности на этом рынке. Акции Банка прошли листинг на самой главной биржевой площадке "A". Малых и средних инвесторов очень много, что делает более привлекательными акции Банка для других инвесторов в результате обеспечения высокой ликвидности", - заметил генеральный директор AMX Айк Еганян.

Отметим, что выпуск и первичное размещение этих 500 тыс. акций ACBA Bank-а в объеме 7.5 млрд драмов стартовали 10 сентября 2021г и уже в середине ноября размещение завершилось. Это было крупное публичное размещение акций. По итогам проведенного крупного размещения акций, лидером по числу акционеров в банковской системе стал ACBA Bank, в капитале которого доля участия ЗАО "AКБА Федерация" с прежних 95% снизилась до 92,05%, SJSC "Sacam International" (член банковской группы Credit Agricole) - сохранилась на уровне 5%, а остальные 2,95% акций распределены между сотрудниками ACBA Bank-а, AКБА Федерации и AКБА Лизинга.