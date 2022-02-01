Вторник, 1 Февраля 2022 17:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично проспект Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/1, 3/2, 3 на улице Тотовенца, школа N76 во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 3, 5, 8 на улице Микояна, жилые дома 2, 4 на улице Мара, жилой дом 59 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 64, 82-84 на улице Арами, частный дом В.Овнанян” в Раданском ущелье, жилые дома 19, 19/6 на улице Зорапи и больница N3 (односторонне), “Банк Развития” (односторонне), медицинский центр “Наири” (односторонне), абоненты-жильцы прилегающих жилых домов и абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 7-12 жилого дома 1 на улице Хагаг Дон; жилые дома 1/1, 1/2 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 4, 37, 44, 74-78/38, 78А на улице Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-10А на улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-13 на улице Усу Бек Темурян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30-32 на улице А.Хачатряна и жилые дома 2-4 на 1-ом переулке, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27/1 на улице Г.Нжде, жилой дом 52/1 на пр. Аршакуняца;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Арарат;

10:00-16:00 частично улицы Касяна, Арартяна, Никогосяна, Туманяна, Чаренца в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Комитаса, Абовяна, Грибоедова в городе Арарат;

10։30-14։30 частично улица С.Акобяна в городе Арташат;

10։30-16։30 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Гетик, Мартуни, Мнацаван, Айгут, Барепат, Калаван, Дпрабак, Дзораванк, Антарамеч, абоненты (не являющиеся жильцами) “Арю эл энерджи'' и “Эй Эн Джи стайл”.