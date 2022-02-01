Вторник, 1 Февраля 2022 17:12

АрмИнфо.Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Согласно пресс-службе премьер-министра РА, в послании говорится: "Уважаемый премьер-министр, 20 января Великобритания и Республика Армения отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Хотел бы воспользоваться возможностью и еще раз подчеркнуть важность этих отношений для Соединенного Королевства.

В течение последних 30 лет Соединенное Королевство и Республика Армения совместно работали над развитием прочного партнерства. В связи с этой знаменательной годовщиной хочу подтвердить поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира, стабильности и процветания посредством международного сотрудничества, а также ее приверженности обязательствам по сокращению выбросов углерода. На 26-м саммите Конференции по изменению климата Армения внесла ценный вклад в глобальную борьбу с изменением климата, и Великобритания готова помочь вам в достижении этих амбициозных целей.

Великобритания является партнером Республики Армения и останется им. Надеюсь, наше партнерство продолжит развиваться и в последующие годы".