Вторник, 1 Февраля 2022 16:31

АрмИнфо.Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами. Подобное мнение в ходе брифинга 1 февраля озвучил депутат от оппозиционного блока «Армения» Арам Вадеванян, комментируя по просьбе журналистов возможное выдвижение кандидатуры Ваагна Хачатряна на должность президента страны.

«Я считаю это ненормальным. Поскольку в таком случае, президент должен учитывать интересы своей политической команды», - сказал он. Глава государства, по его словам, должен быть лицом беспартийным, в определенном смысле, аполитичным. Невзирая на все недостатки, как отметил депутат, Армен Саркисян соответствовал этим требованиям, и был избран, согласно Конституции страны, 3/4 Парламента.

Ссылаясь на заявление Никола Пашиняна, Вардеванян напомнил, что власти не ожидают, что их кандидат получит 3/4 голосов в Парламенте, то есть они уже думают о втором туре избрания президента. «Вы представляете, что это за отношение к институту Президента, Конституции?», - задался он вопросом.

Оппозиция, учитывая Конституцию, также может выдвинуть своего кандидата. Однако обсуждения на этот счет начнутся только с сегодняшнего дня, что, по мнению оппозиционного депутата, является корректным. В этом ключе Вардеванян напомнил, что экс-президент Армении Армен Саркисян, сегодня прекратил свои полномочия на посту главы государства, не отозвав свое заявление об отставке в указанный срок. «У нас есть 5 дней, чтобы выдвинуть своего кандидата или же воздержаться», - подметил он.

Отметим, что сегодня Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна. Сам Симонян приступил к исполнению полномочий президента РА. До выборов нового президента вице-спикер Национального собрания Армении Акоп Аршакян будет выполнять обязанности председателя парламента.

31 января СМИ уже называли имя кандидата в президенты от Гражданского договора - экс-соратника первого президента и члена АНК (хотя, по его словам, он приостановил свою партийную деятельность еще в 2017 году) министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна. Сам Хачатрян в беседе с журналистами 31 января отметил: «Мое имя должно было муссироваться по определению. Учитывая все те требования, которые предъявляются к кандидатам. К примеру, что он должен быть старше 40 лет, являться только гражданином Армении и быть человеком, который прошел определенный путь. С учетом всего вышеперечисленного, вполне можно было ожидать, что я окажусь в этом списке. К тому же, я являюсь министром и членом команды, которая находится у власти. То есть моя кандидатура вполне может быть выдвинута», - указал министр.

На вопрос о том, является ли Хачатурян беспартийным, поскольку в том числе данное требование предъявляется кандидату в президенты, министр пояснил, что еще в 2017 году приостановил свою партийную деятельность в Армянском национальном конгрессе (партия первого президента Левона -Тер-Петросяна - Hед.). «Я себя считаю беспартийным. Однако в формальном смысле есть обстоятельство наличия или отсутствия заявления», - сказал Хачатурян.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент в своем заявлении. Саркисян был избран на этот пост армянским парламентом 2 марта 2018 года сроком на 7 лет и стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

24 января в ходе пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что узнал об отставке президента за 3.5 часа до официального объявления об этом. "Он мне сказал, что решение окончательное", - сказал Пашинян, заверив, что правящая сила не успела сориентироваться по вопросу будущего кандидата в президенты. Как считает Пашинян, "перед лицом стоящих угроз" власти должны пойти на решения, которые позволят установить "политическую гармонию" между президентом, НС и правительством.

Согласно 126 статье Конституции страны, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики. Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.

Как гласит 124 статья Основного закона РА, Президентом может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Республики только один раз. Президент Республики не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу. Президент Республики в ходе осуществления своих полномочий не может быть членом какой-либо партии. Президент Республики избирается Национальным Собранием.