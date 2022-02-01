Вторник, 1 Февраля 2022 16:14

АрмИнфо. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Артур Мартиросян и посол Франции в Армении Анн Луйо, на встрече 1 февраля, обсудили вопросы расширения армяно-французского сотрудничества, направленного на развитие системы образования Армении, в том числе и улучшения качества преподавания французского языка на разных уровнях образования.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, замминистра отметил, что с момента вступления в Международную организацию Франкофонии в Армении реализованы достаточно масштабные образовательные программы, и эта встреча - еще одна возможность обсудить потенциал расширения сотрудничества и обозначить перспективы развития.

В свою очередь Анн Луйо подчеркнула необходимость расширения и углубления повестки двустороннего многопланового сотрудничества. Она коснулся программы организации углубленного изучения французского языка в средних школах РА, которая, по словам посла, будет способствовать развитию французского языка в Армении, повышению эффективности преподавания французского языка в средних школах. В качестве успешного примера посол отметила возможность распространения опыта преподавания французского языка в школе №119 г. Еревана в другие учреждения.

Собеседники также коснулись вопроса организации оценки преподавания французского языка, что позволит выявить существующие проблемы и указать практические шаги по улучшению преподавания французского языка. В рамках организации обучения учителей французского языка замминистра Артур Мартиросян предложил рассмотреть возможность сотрудничества с Национальным центром развития и инноваций образования.

Стороны коснулись также сотрудничества в развитии образовательных программ начальных и средних профессиональных учебных заведений Армении. Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Французского университета в Армении как вуза, реализующего образовательно-исследовательские инвестиционные программы. Была обоюдно указана важность развития деятельности университета в нашей стране, в том числе за счет укрепления исследовательской составляющей. На встрече был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.