Вторник, 1 Февраля 2022 16:13

АрмИнфо. Федеральный министр по делам Европы и иностранных дел Австрии Александр Шаленберг 2-3 февраля с рабочим визитом посетит Армению.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, 2 февраля в здании внешнеполитического ведомства РА состоится встреча министров иностранных дел Армении и Австрии, за которой последует совместная пресс-конференция. В рамках визита запланированы также встречи главы МИД Австрии с премьер-министром РА и председателем НС.

В тот же день министры иностранных дел Армении и Австрии Арарат Мирзоян и Александр Шаленберг примут участие в официальной церемонии открытия Австрийского агентства развития.