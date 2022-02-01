Вторник, 1 Февраля 2022 14:57

АрмИнфо.Высший Судебный Совет дал согласие на уголовное преследование и лишение свободы судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области РА Бориса Бахшияна. Решение было принято в ходе заседания ВСС 31 января

Напомним, что Генпрокурор Армении в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении, в установленном законом порядке представил в ВСС ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна и даче согласия на лишение его свободы.

Это решение ВСС было раскритиковано как оппозиционными деятелями, так и судейским и адвокатским сообществами.

"Сегодня группа судей выразила готовность собраться у резиденции суда общей юрисдикции Ачапняк города Ереван (ул. Назарбекяна, 40), в поддержку судьи Бориса Бахшияна и во имя функциональной свободы судей и независимости судебной власти. О часе сообщим дополнительно", - написала на своей странице в Facebook судья суда общей юрисдикции Еревана Заруи Нахшкарян.

Реагируя на данное решение ВСС, адвокат Лусине Саакян, выразила убеждение, что было бы честнее, если бы вынесший это решение Высший судебный совет, отметил, что их позиция распространяется только на судей, освободивших политзаключенных, вопреки воле властей.

"Не касаясь даже вопроса, законноcти или незаконности ареста Бахшиян, после решения ВСС РА возникает справедливый вопрос: как сам этот орган после установления подобного высокого стандарта дал судье разрешение на арест (преодолев высокую планку собственного же решения) и сколько судей в этих условиях должны будут арестовать по данной статье", - задалась вопросом она.

В свою очередь адвокат Эрик Алексанян указал на очевидность того, что этот процесс в отношении судьи Бориса Бахшияна фактически начался только после того, как последний освободил под залог Манвела Парамазяна, Менуа Овсепяна и Ашота Минасяна. "Следовательно, ясно, что в подобном случае осуществляющийся в отношении него процесс лишен какой-либо правовой основы и не может считаться правомерным", - написал он на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в производстве именно судьи Бориса Бахшияна находится уголовное дело, касающееся легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который находился под страже несколько месяцев. Минасяну предъявлено обвинение в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору. На подготовительном этапе судья изменил меру пресечения командиру, освободив Минасяна из-под стражи.

В Генпрокуратуре заверяют, что начатое в отношении судьи Бориса Бахшияна преследование никак не связано с находящимися у него в производстве нашумевшими делами, в том числе с делом в отношении командира отряда <Сисакан> Ашота Минасяна. Но, при этом не сообщается, по какому делу обвиняется судья.

Ранее Союз судей выразил обеспокоенность в связи с осуществлением следственным департаментом СНБ уголовного преследования и лишением неприкосновенности (в том числе личной свободы) Бориса Бахшияна, что обусловлено деятельностью судьи. Союз пообещал всеми возможными способами защитить судью, выполняющего свои должностные обязательства