Вторник, 1 Февраля 2022 13:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну по случаю китайского Нового года.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в направленном председателю КНР поздравительном послании премьер-министра Республики Армения говорится: "Ваше Превосходительство, сердечно направляю Вам и дружественному народу Китая теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю китайского Нового года - Праздника весны. Праздник весны - это исходящий из глубины веков и в то же время актуальный и самый любимый семейный праздник в Китае. Пусть он принесет здоровья, новых достижений и радости всем семьям.

Армения придает большое значение постоянному укреплению и углублению традиционно дружественных отношений с Китаем на благо наших народов. Примите, Ваше Превосходительство, мои наилучшие пожелания здоровья и успехов".

В поздравительном послании премьеру Госсовета Китая говорится: "Ваше Превосходительство, от всего сердца направляю Вам и правительству Китая теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю китайского Нового года - Праздника весны. Пусть он принесет дальнейшее развитие, процветание и счастье дружественному народу Китая.

Армения придает большое значение последовательному сближению и укреплению многопланового сотрудничества, основанного на традиционной дружбе, взаимном доверии и взаимной выгоде с Китаем.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному Китаю - мира и новых достижений".