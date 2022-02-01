Arminfo.info




 Вторник, 1 Февраля 2022 13:51
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара

Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара

АрмИнфо. Детали референдума в Арцахе никогда не обсуждались, потому что эти детали были оставлены до основного соглашения. Об этом в эксклюзивном интервью заявил третий президент Армении Серж Саргсян, касаясь высказываний премьер-министра РА по части национального состава населения Арцаха, и праве на самоопределение азербайджанцев, живших в бывшем НКАО.

Саргсян выразил недоумение этими высказываниями армянского премьера. "Получается, что если некоторый процент населения данной страны или самоопределяющейся части - представители других национальностей, что это означает? Ничего не означает. Если было бы так, думаю, Сочи может самоопределиться, потому что большая часть населения Сочи - армянская. То же самое касается Глендейла. То же самое можно сказать о других, привести многочисленные примеры. Право на самоопределение ведь не так, что - захотел и самоопределился. Так не может быть", - сказал он.  Третий президент РА еще раз подчеркнул, что детали референдума никогда не обсуждались. "Вы в этих документах, хотя бы в предложениях, которые касались основных принципов, не увидите никакого места, ни в каком документе, даже намёка, что до окончательного урегулирования проблемы азербайджанцы должны вернуться на саму территорию Нагорного Карабаха. Нет такого", - сказал бывший глава РА, добавив, что позиция армянской стороны заключалась в том, что в референдуме азербайджанцы могут участвовать ровно так же, как они участвуют в качестве жителей Нагорного Карабаха в парламентских выборах в Азербайджане.

"Мы всегда говорили, и это никоим образом не принижает нашу работу, что да, мы принимаем, что временно перемещённые должны вернуться в места своего постоянного проживания. Но это может иметь место только тогда и только в том случае, когда будет решен вопрос власти на данной территории, которая будет ответственна за безопасность этих людей. Ну ладно, Нагорный Карабах вы как государство не признаёте, а кто будет обеспечивать, если эти люди вернутся. Например, кто будет обеспечивать, чтобы в Степанакерт вернулись немногие живущие в Степанакерте азербайджанцы. Ты же не можешь к каждому азербайджанцу или армянину приставить полицейского или миротворца. Нет? То есть, мы вернёмся опять в 1988 год. И в этом причина, что никогда на сказанное нами никто из сопредседателей не говорил, что вы неправы. Речь о возвращении тех азербайджанцев, которые проживали на тех территориях, которые передавались Азербайджану в качестве компромисса. При этом, с определёнными условиями. Не хочу вдаваться в подробности", - сказал Саргсян.

При этом он подчеркнул, что абсолютно не понимает, чего хочет премьер Армении. "То есть, я не понимаю - чего он хочет? Хочет, чтобы мы сказали, нет, ни одного азербайджанца не должно быть вообще на территории Карабаха. Он хочет, чтобы мы это сказали? Мы никогда не имели такого подхода. Я просто не понимаю человека, который буквально повторяет слова того, кто его унизил как человека, унизил как руководителя государства, унизил как представителя армянского народа.

Хорошо, если на начальном этапе, когда он наивно полагал, что сейчас в обход сопредседателей он с Азербайджаном придёт к каким-то соглашениям, ладно, можно где- то это понять. Но после губительной войны, когда тебя называли "пьяным клоуном", как после такого унижения со стороны этого человека, ты повторяешь его слова? Повторяешь сказанное им, приводя это в качестве доводов? Мне это не понятно", - возмутился Саргсян.

Реагируя на высказывания Пашиняна о том, Армении и Азербайджану не удалось прийти к согласию по срокам проведения референдума, третий президент РА сказал, что у армянской стороны особо и желания не было договариваться в вопросе сроков. "Я говорил, и сейчас повторяю, что Азербайджан мог даже не согласиться никогда на референдум. Но я потому и говорю, что единственный вариант урегулирования проблемы - пакетное решение. И пакетное решение не даёт одной из сторон возможности получить то, что она хочет, а затем сказать, знаете, остальное с условиями:Именно потому сдавались пять районов, а два - оставались. Пока референдум не прошёл, эти два - Лачин и Кельбаджар (Карвачар) должны были остаться", - сказал он, отметив, что сам президент Азербайджана Ильхам Алиев признался в этом, да и не только в этом.

В этом ключе он обратил внимание, что Алиев после Апрельской войны те полученные документы, которые "этот называет катастрофой", отмечал, что его вынуждают за закрытыми дверями признать независимость. "Так что их мнения и сейчас различаются, наверное, но уверен, что в этих обстоятельствах Алиев изменил своё мнение.  Так что у азербайджанцев был выбор: либо провести референдум, отпустить Карабах уже очень легитимным из своего состава, или оставить там Лачин и Кельбаджар. И если им было это выгодно, пусть бы так и сделали, а Лачин и Кельбаджар - вы видели, насильственно переселённые из других места армяне переселялись туда, и из тех пяти районов тоже переехали был туда и жили бы до тех пор, пока азербайджанцы захотели бы провести референдум. Миротворцы бы стояли, армянская армия, силы самообороны Нагорного Карабаха - всё это бы было, и было бы одобрение международного сообщества. Тогда возобновление военных действий было бы намного более болезненным для Азербайджана", - сказал Саргсян.

Он еще раз подчеркнул также, что после Апрельской войны, в ответ на свое письмо посредникам, Армения получила предложения, которые ничем не уступали предложениям, содержавшимся в Казанском документе.

При этом третий президент РА подчеркнул, что положение о национальном составе Нагорного Карабаха никуда не исчезало, никогда. "И те документы, которые он (Пашинян - ред.) считает губительными, в этих документах очень чётко отмечено, что все те вопросы, которые не включены здесь, включены в предыдущих документах, которые сданы на хранение в депозитарий ОБСЕ. То есть это нужно очень чётко понимать: смотри Казанский документ. Что ещё должно быть", - вопрошал бывший глава Армении.

Касаясь оценок Пашиняна по части переговорного наследия, оставленного действующими властям, Саргсян предположил, что посредники выдвинули новые такие предложения (хочу избежать слова документ, потому что основной документ называется <рабочий документ>) потому что эти люди уже не учитывали мнение сопредседателей. "Помните, что Мадридские принципы были заменены на Мюнхенские принципы, что, как мне кажется, написаны были в какой-то пивной. Когда десять лет, ровно десять лет, на конференции министров иностранных дел ОБСЕ и на одном саммите ОБСЕ 2010 года чётко зафиксированные принципы - Мадридские принципы, те три принципа, эти люди заменили в Милане в конце 2018 года на какие-то непонятные, аморфные формулировки, что проблема должна решаться по принципу справедливости. А когда ты предложения сопредседателей не хочешь принимать за основу, ты что-то делаешь, и эти люди делают такие предложения. Если ты говоришь о справедливости, по их мнению справедливо то, чтобы сначала были сданы эти районы, а потом будет видно, что будет", - сказал он, выразив предположение, что армянская сторона пошла на поэтапное урегулирование конфликта.

Третий президент Армении констатировал, что действующие власти хотели, ничего не отдав, решить проблему Карабаха, но у них получилось обратное. По его мнению это обусловлено и тем, что они отказались от тех предложений, которые давали сопредседатели и которых можно было достигнуть.

"Они скрытно, как сказать, играли в "ни-пяди-не-сдадим". Неужели сегодняшняя ситуация лучше, чем, скажем, самая плохая трактовка этого документа? А что мы имеем сегодня? Если по этому документу, предположим, по их трактовке, сдавались семь районов, а мы бы ничего не получили, а сейчас сдали вдвое больше территорий, принесли в жертву более пяти тысяч солдат, разбили нашу армию, стали народом и государством, подвернутым капитуляции. Можно ли это сравнивать друг с другом? И могу ли я сделать вывод, что только по той причине, чтобы дискредитировать прежних или бывший переговорный процесс, они пошли на эту авантюру? Имею ли я право так думать? Если это не авантюра, тогда что? Что значит, <как мне было пойти на мирное решение, если мне на Совете безопасности докладывают, что будем воевать по принципу <ни шага назад>>? А, по его мнению, что должны были сказать ответственные должностные лица?  Должны были сказать: <Как только Азербайджан начнёт военные действия, мы сбежим>?  Так ведь он сам себя считает руководителем государства, он сам себя считает верховным главнокомандующим. Так ведь у верховного главнокомандующего есть две-три важные функции, одна из которых - оценивать ситуацию и принимать решение", - сказал Саргсян.

Вместе с тем он напомнил, что в прежние времена кроме ответственных должностных лиц армии армянское государство имело Главную военную инспекцию, руководитель которой - генерал-полковник. "То есть, чтобы стать генерал-полковником, ты должен пройти гигантский путь. То есть, в том числе также состав инспекции. Но кроме того, у него была также военная контрразведка. Ведь в Службе национальной безопасности нашего государства есть специальная крупная структура, которая занимается армией. Наконец, есть Служба национальной безопасности, у которой есть большое разведывательное подразделение. Он собрал мнения этих людей? Мнения этих людей все были таковы, что мы победим?

Я не хочу оправдывать руководителей армии или вооружённых сил. Совершенно.  Сказанное мной совершенно иное - что он и власти вообще не имеют права их обвинять.  Это право принадлежит нам, всем тем, кто не имел никакой связи с принятием этих решений. То есть, что значит: так сказали? Ему кажется, что во время Апрельской войны не было тех, кто мне говорил, что не нужно прекращать, пойдём и так далее и далее", - подытожил Саргсян. 


Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мираБорис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересамиАрам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешитПрогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфереЗамглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
Глава МИД Австрии завтра прибудет в ЕреванГлава МИД Австрии завтра прибудет в Ереван
ВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществамиВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществами
Армения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем:  Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНРАрмения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем:  Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНР
Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и КельбаджараСерж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара
Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную чертуТюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
Серж Саргсян: Серж Саргсян: "Плана Лаврова" как такового не было
Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома ДжандугазянаВласти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
Прекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена СимонянаПрекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена Симоняна
Серж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликтаСерж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликта
За сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Араратская область - лидер по числу вакцинированных гражданАраратская область - лидер по числу вакцинированных граждан
Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликтаСерж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта
Серж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью АзербайджанаСерж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью Азербайджана
В Британии конфискованы  миллионы фунтов азербайджанского депутатаВ Британии конфискованы  миллионы фунтов азербайджанского депутата
МИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровеньМИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровень
Греческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с РоссиейГреческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией
Оппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судейОппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Аналитик: Разворот от Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможноПолитик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия
<Воля встать на ноги>: Фильм, который вышел в свет в очень нужное время<Воля встать на ноги>: Фильм, который вышел в свет в очень нужное время
В Арцахе создана комиссия по конституционным реформамВ Арцахе создана комиссия по конституционным реформам
Посол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕПосол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕ
Ваагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президентаВаагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президента
Правозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в ЕреванеПравозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в Ереване
Армения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в странуАрмения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в страну
Вице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента РеспубликиВице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента Республики
ЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из РоссииЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из России
Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузовДорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузов
В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213
Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.
Посол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБПосол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБ
Серж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликтаСерж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта
Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МКККОколо 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МККК
Симонян и Брегадзе обсудили внедрение опыта мобильного Дома юстиции в АрменииСимонян и Брегадзе обсудили внедрение опыта мобильного Дома юстиции в Армении
США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - ПосолСША привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
МИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границыМИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
Эдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президентаЭдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президента
Совет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нетСовет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нет
Эдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с ТурциейЭдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией
Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»
Путин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: ПесковПутин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: Песков
Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕПрогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон"
Правительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из АрцахаПравительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
На АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героевНа АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героев
Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявленииЭкс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
Прием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армииПрием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армии
Суточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды - за сутки зарегистрировано 2 556 новых случаев зараженияСуточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды - за сутки зарегистрировано 2 556 новых случаев заражения
ВТБ (Армения) предлагает предпринимателям банковские гарантии для обеспечения договорных обязательствВТБ (Армения) предлагает предпринимателям банковские гарантии для обеспечения договорных обязательств
Агнеса Хамоян: . Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента АрменииАгнеса Хамоян: . Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Эксперт: Отказ от Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
Прогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтностиПрогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтности
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешитПрогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную чертуТюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
Аналитик: Разворот от Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможноПолитик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕПрогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности