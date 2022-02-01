Вторник, 1 Февраля 2022 13:04

АрмИнфо."Плана Лаврова", как такового, не было. Люди так назвали, кстати, назвали они, сегодняшние власти, когда они были оппозицией, и об этом говорили и сопредседатели. Об этом в эксклюзивном интервью заявил третий президент Армении Серж Саргсян на уточнение, что же все-таки предполагал "План Лаврова".

"Хочу чётко подчеркнуть ещё один факт, что до 2018 года сопредседатели были едины во мнении, когда представляли предложения. Даже если эти предложения один раз представили, скажем, французы, в другой раз - американцы, в другой раз (и в последнее время в основном так и было) - с российской стороны. Все было согласовано тремя сторонами.

Могу сказать, что также документ 2019 года, который был дан им, он тоже был согласован. По моим сведениям, когда российская сторона им предложила этот документ, они воздержались, говоря, что в Соединённых Штатах должна быть встреча, и там эти документы были даны. То есть не имеет значения, какая сторона даёт этот документ. Все эти предложения формировались по принципу консенсуса и представлялись сторонам. Также один важный акцент: во многих документах, где была в этом необходимость, не говорили "двум сторонам", говорили "сторонам"", - обратил внимание Саргсян.

На уточнение, то есть подразумевалась также Карабахская сторона, третий президент РА ответил утвердительно. "Не будь так, сказали бы - Армении и Азербайджану. А почему они говорили "всем сторонам" или "сторонам"? Это же очевидно, не так ли? Уверен, что и этот нюанс он знает:", - сказал политик.

Бывший глава Армении напомнил, что говорил о том, что представитель Арцаха с какого- то момента должен был участвовать в переговорах, и в этом не было никакой новости.

Саргсян также отверг обвинения действующих властей по части того, что за десять лет его президентства в Карабахском вопросе не были достаточно искренни и честны, скрывали факты. "Такое обвинение я не принимаю. Я принимаю многочисленные обвинения, но такого обвинения не принимаю", - сказал он.

Третий президент Армении не исключил и неофициальных переговоров между Арменией и Азербайджаном без участия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в период после 2018 года.

"Я уверен, что какие-то варианты вряд ли, конкретно, обсуждались. Но я также уверен, что намёки друг другу, конечно, делали. Потому что я хорошо знаком с образом действий президента Азербайджана. Я не исключаю, что он мог сказать: "Нужно от всего этого освободиться, жить мирно. Вы для себя. Карабах мне не нужен. Я никогда не войду в Карабах": и так далее", - сказал Саргсян добавив, что Ильхам Алиев вполне мог сделать предложение о встрече, и не исключено, что Пашинян его принял.

Бывший главы Армении, также выразил убеждение, что сообщения об "обмене" какими- то письмами между лидерами Армении и Азербайджана не могли не удостоиться внимания сопредседателей.

При этом по убеждению Саргсяна, именно попытки жить иллюзиями, руководить манипуляциями в конце концов привели к трагедии. По его словам, катастрофа не в том, что он в переговорном процессе что-то не хорошо понимал или они понимали хорошо. "Катастрофа в том, что сегодня, когда мы имеем разбитую армию, имеем подвергнутое капитуляции государство, нет, по их мнению, определённости и какой-либо возможности в связи с оставшейся частью Нагорного Карабаха. Нет ведь ничего, не так ли? Когда они об этом говорили? А почему не говорят? После войны уже прошло длительное время. Почему не говорят? Год и три месяца: Так пусть скажут, что случилось? По этому вопросу встречались? По этому вопросу вели переговоры? А сопредседатели почему не приезжают? Почему они боятся сказать, что нужно организовать встречу сопредседателей", - вопрошал третий президент Армении.

Он также выразил убеждение, что переговорного процесса сегодня нет из-за позиций, высказываний армянских властей, в том числе и по части того, что Армения ещё в 2016 году потеряла теоретическую и практическую возможности в этом процессе.

На замечание о том, что премьер-министр РА говорит, что в 1992 году Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана соглашением об учреждении СНГ, Саргсян отметил, что это, скорее всего, обусловлено недостатком знаний.

"Я не говорю, что я юрист или имею в этом очень глубокие знания, но членство ни в какой международной организации никогда не приводит к признанию территориальной целостности государства. Потом, это сложное понятие. Территориальная целостность государства не имеет ничего общего с правом на самоопределение. Для этого есть решения международного суда. Конкретно, касающиеся Косово. Пусть пойдут, почитают эти решения. То есть Турция и Греция - члены НАТО. Так если они признали территориальную целостность друг друга, если сделали демаркацию - делимитацию, тогда этот конфликт почему-то и дело вылезает? Как можно такое сказать? Прямо так, как, простите за выражение, глупо говорить, что посягательства Алиева в отношении Армении, конкретно, в отношении Еревана, что это азербайджанский город, обусловлены тем, что мы тоже говорим", - заметил политик.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что с 1988 года находится в этом процессе и никогда не слышал никогда ни публично, ни непублично, ни от Левона Тер-Петросяна, ни от Роберта Кочаряна, ни сам такого никогда не говорил такого. "То есть, кто так сказал? Может, кто-то, какой-то оппозиционный деятель, или какой-то историк, или не знаю кто, что-то сказал. Так пусть в Азербайджане на соответственном уровне ответят. Но когда глава государства так говорит, а ты ещё это оправдываешь, что уж тут сказать: Здесь говорить не чего:", - отметил он.

Третий президент Армении еще раз подчеркнул, что карабахский конфликт не разрешён и это не только его убеждение, но и также заявления сопредседателей.

Вместе с тем Саргсян считает, что действующие власти страны не способны посылать миру сигнал, что вопрос статуса Арцаха для Армении является приоритетом, должен быть вопросом повестки, что демаркация не должна предполагать признания Арцаха в составе Азербайджана и не должен пересекаться ряд для нас красных линий.

"Эти власти неспособны это сделать. Я найду поводы, чтобы это сказать более подробно, но я думаю, что та часть нашей общественности, которая считает, что Арцах армянский, та часть, которая считает, что мы в состоянии распрямить нашу спину, я призываю всех этих людей сплотиться и потребовать от этого, чтобы прекратил политическое нищенство. Мольбы о мире никогда не приводили к миру. Никогда не приводили. Сказанное мною не о том, что не нужно стремиться к миру. Наоборот. В сказанном мною, и в начале, и сейчас, прошу, чтобы никто не искал элементов реванша. Я говорю следующее: что мы, хоть и разбиты, хоть и слабы, хоть и подверглись капитуляции, мы имеем возможность восстановить переговорный процесс. У нас есть эта возможность, и мы должны требовать, чтобы эти пошли по этому пути.

Наше - право населения Нагорного Карабаха на самоопределение. Да, это право неотъемлемо. И очень длительное время международное сообщество это подтверждало. И если мы своими действиями сейчас будем подталкивать международное сообщество поменять мнение, это уже не проблема международного сообщества, это наша проблема", - считает бывший глава Армении.

Он также назвал преступлением действия или бездействия действующих властей. По его словам, может, оно и не предусмотрено уголовным кодексом, но это преступление. "У нас есть эта возможность, мы действительно должны выдвигать очень решительные требования. И не только словами. Если эти требования мы нормально будем выдвигать, я думаю, через какое-то время сможем говорить, что в каком-то объёме переговорный процесс восстанавливается. Знаете, длительное время после 2018 года, особенно после разрушительной войны нас пытались обвинить в милитаризме. Нет, мы никогда не были милитаристами. Я имею в виду и внутри, и за рубежом. Мы никогда не были реваншистами, но и никогда не были сторонниками отдать другому наше. Потому что это не наша личная проблема, это проблема нашего народа. И это может в очень длительны период времени привести наш народ или к благополучию и хорошему будущему, или просто уничтожить. В этом вся проблема", - отметил Саргсян.