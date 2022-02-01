Вторник, 1 Февраля 2022 13:02

АрмИнфо. На пленарном заседании мажилиса депутаты единогласно избрали председателем палаты Ерлана Кошанова. Его кандидатура была выдвинута на эту должность депутатом Ерланом Саировым, сообщает parlam.kz.

Ерлан Кошанов избран председателем мажилиса тайным голосованием путем использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована Счетная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

Ерлан Кошанов поблагодарил депутатов мажилиса за поддержку, подчеркнув, что это высокая честь и огромная ответственность перед народом Казахстана и главой государства.

1 февраля ЦИК РК зарегистрировал Ерлана Кошанова депутатом мажилиса. Кроме того, на пленарном заседании депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий председателя мажилиса Нурлана Нигматулина на основании поданного им заявления об отставке по собственному желанию.

Кошанов Ерлан Жаканович родился в 1962 году в Карагандинской области. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1999 году – Казахскую государственную академию управления.

После окончания института работал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината.

С 1988 по 1990 год – инструктор отдела рабочей и сельской молодежи, заведующий отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1990 по 1995 год – ведущий специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета внешнеэкономических связей.

С 1995 по 1999 год – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 год – представитель правительства в Парламенте Республики Казахстан.

С 2001 по 2003 год – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан – представитель правительства в Парламенте Республики Казахстан.

С 2003 по 2006 год – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 год – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 год – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан – представитель правительства в Парламенте Республики Казахстан.

С 2012 по 2017 год – руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 год – аким Карагандинской области.

С 2019 года - указом главы государства назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.