Вторник, 1 Февраля 2022 12:25

АрмИнфо.Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна, сообщает пресс-служба парламента.

"Принимая за основу заявление об отставке президента Республики и руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции Республики Армения, а также части 1 статьи 147 и пункта 2 части 2 Конституционного закона "О регламенте Национального собрания", считать полномочия президента Армена Саркисяна прекращенными", - отмечено в документе.

Ален Симонян приступил к исполнению полномочий президента РА. До выборов нового президента вице-спикер Национального собрания Армении Акоп Аршакян будет выполнять обязанности председателя парламента.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент в своем заявлении. Саркисян был избран на этот пост армянским парламентом 2 марта 2018 года сроком на 7 лет и стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

24 января в ходе пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что узнал об отставке президента за 3.5 часа до официального объявления об этом. "Он мне сказал, что решение окончательное", - сказал Пашинян, заверив, что правящая сила не успела сориентироваться по вопросу будущего кандидата в президенты. Как считает Пашинян, "перед лицом стоящих угроз" власти должны пойти на решения, которые позволят установить "политическую гармонию" между президентом, НС и правительством. Однако 31 января СМИ уже называли имя кандидата в президенты от ГД - экс-соратника первого президента и члена АНК (хотя, по его словам, он приостановил свою партийную деятельность еще в 2017 году) министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна. Оппозиция еще не определилась по поводу собственного кандидата.

Согласно 126 статье Конституции страны, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики. Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.

Как гласит 124 статья Основного закона РА, Президентом может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Республики только один раз. Президент Республики не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу. Президент Республики в ходе осуществления своих полномочий не может быть членом какой-либо партии. Президент Республики избирается Национальным Собранием.

Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре. Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре. В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы Президента Республики.