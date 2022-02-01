Вторник, 1 Февраля 2022 12:24

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян считает вполне логичным, что позиции армянской и азербайджанской стороны по нагорно-карабахскому урегулированию расходятся.

Так, в ходе интервью, касаясь высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна по части диаметрально противоположных трактовок Мадридских принципов со стороны Баку и Еревана, Саргсян с недоумением вопрошал: "А был кто-то, кто бы верил, что мнения армянской стороны и азербайджанской стороны должны совпасть? То есть, он так думал? И именно это выступление свидетельствует о том, что по крайней мере до этого выступления этот человек не владел, не понимал, что происходит. Потому что ты идёшь на переговоры не для того, чтобы от переговорщиков или от посредников требовать объяснений, а идёшь на переговоры, чтобы реализовать своё видение. Чего ты хочешь от этих переговоров - ты это должен сказать, а не то, чтобы говорить "что это вы предлагаете". Предложенное очень ясно. Сказано было, что проблема должна решиться на основе компромиссов, что Нагорно-Карабахская автономная область должна получить статус - не может быть в составе Азербайджана".

Третий президент РА также добавил, что говорилось о невозможности решения проблемы силовым путем, говорилось о вводе миротворцев до тех пор, пока стороны не созреют до проведения референдума. Он также назвал абсурдным претензии премьера РА в адрес сопредседателей, дескать, что "это вы предложили - раз нас что-то не устраивает, предлагайте новое".

"Да, в Казани мы документа не приняли. Там должна была быть декларация, то есть даже без подписей заявить, поскольку основным документом был бы межгосударственный договор - такой всеобъемлющий договор о мирном решении проблемы Нагорного Карабаха, который всё бы в себя включал. При участии представителя Нагорного Карабаха. Это было очень чётко прописано. Их участие сразу с начала переговоров вокруг договора. Этот эпизод был во всех документах. В том числе также в документе, который этот человек считает катастрофой. Эти документы: Конечно, мне сейчас трудно публиковать, я никогда и не обещал публиковать. Да, в некоторых непубличных разговорах я говорил, что разговариваю, веду переговоры с сопредседателями, чтобы получить разрешение в какой-то части опубликовать>, - сказал третий президент РА, добавив, что это не тот документ, который был растиражирован через утечки на одном из сайтов в январе 2020 года и был зачитан премьером в Капане.

Саргсян отметил, что это предложение было представлено сторонам не в 2016 году, а в 2018 году, если не ошибаюсь, в январе или феврале в Кракове. "Да, у меня под рукой есть все документы, все предложения сопредседателей, но, не согласовав с ними, я не считаю корректным опубликовать. Если будет крайняя необходимость, я это сделаю. Но поскольку у него есть этот опыт, я бы предложил, чтобы он опубликовал. Тем более, что с моей стороны ведь обвинения не звучат. Это с его стороны ведь озвучивается. Он обязан доказать, а не я", - сказал политик.

При этом третий президент РА еще раз подчеркнул, что Минская группа не исчезла, независимо от того, этот ли ведёт с ними переговоры, завтра кто-то другой будет вести переговоры. "Это не какая-то второстепенная структура - мы имеем дело, хочу напомнить, с Россией, Соединёнными Штатами и Францией. Если к нам полностью потеряют доверие, что мы от этого выиграем? Если люди сомневаются, значит, пусть следят за заявлениями сопредседателей. Сколько раз эти пытались неправильно комментировать предложения сопредседателей. Немедленно отреагировали. Несколько раз отреагировали. Разве этого недостаточно, чтобы сомневающиеся люди поняли, где правда, а где попытка оправдать собственные неудачи", - задался вопросом он.

Еще раз подчеркнув, что не могло быть документа, который бы целиком исходил из интересов Армении, однако по его словам, если были приняты предложения и если была бы резолюция Совета безопасности ООН, которой бы предшествовали, декларация между Арменией и Азербайджаном и заявления сопредседателей, это бы дало возможность решить проблему мирным путём, не переходя постоянные для армянской стороны красные линии.

Он еще раз отметил, что предполагалось пакетное решение проблемы. <Хочу очень чётко сказать: хотя в Казани не подписана или не принята эта декларация, это был последний документ, который назывался рабочий документ, а я говорил и опять повторю - рабочим называется тот документ, который принимается сторонами как основа для обсуждения, длительное время по нему ведутся переговоры и потом либо подписывается, либо не подписывается и отправляется в депозитарий ОБСЕ. Тот был последним. Это одно обстоятельство.

Во-вторых, после Казанских переговоров, Казанских документов не было никакого документа, никакого предложения со стороны сопредседателей, чтобы тем или иным образом не были защищены все те положения, которые были в Казанском документе. Потому что Казанский документ - порождение Мадридских принципов", - отметил Саргсян, добавив, что последний пакет из трёх документов не стал рабочим документом и не был отправлен в депозитарий ОБСЕ, потому что Азербайджан его не принял, и Армения его не приняла.

На вопрос были ли какие-то договоренности на Краковской встречи глав МИД Армении и Азербайджана, спустя три месяца после которых он сам Саргсян в парламенте заявил, что переговорный процесс не внушает оптимизма, ожидания Азербайджана нереалистичны и неприемлемы для Армении, третий президент РА отметил, что он сказал существующую реальность, какой она была. "Я сказал, что реальность такова: мы конструктивны, Азербайджан деструктивен, сопредседатели это очень чётко видят, и это нормальная ситуация. А что мне было говорить? Надо было, как они, сказать: мы побеждаем, завтра Карабах обретёт независимость, как было во время 44-дневной войны? Надо было так сказать?", - добавил политик, выразив недоумение формулировками премьер-министра РА в адрес президента Азербайджана по части конструктивности. Он выразил убеждение. Что и эти высказывания породили ряд проблем.

"Как можно было этим ограничиться, давая характеристику руководителя противоборствующей страны - конструктивный. Вы когда-нибудь от меня слышали, чтобы я сказал, что Алиев конструктивный? Можно сказать, что он реалистичен, можно сказать, если очень хотите, что умён, образован и так далее. Но что значит конструктивен? В чём проявилась эта конструктивность? Знаете, я думаю, вся эта каша, которую они заварили в переговорном процессе, обусловлена двумя обстоятельствами. Одно обстоятельство в том, что действительно, они не владели темой? и было высокомерие, что они могут придумать что-то новое, игнорируя, отбрасывая в сторону предложения сопредседателей.

Второе в том, что я думаю, возможно (хотя они так плохо думают о нас, я где-то пытаюсь себя убедить), что эти люди имели желание получить лучший процесс. Но желание не может оказаться реализованным без соответствующих обстоятельств: знания, сила, гибкость и так далее. Если помните, один из бывших премьер-министров России сказал такую фразу, которая стала потом крылатой: хотели, как лучше - получилось, как всегда. У этих так. Они хотели получить лучший переговорный процесс, получилось совершенно обратное. Они пришли к власти, хотели получить лучшую Армению, получили Армению чёрных и белых. Они хотели быть более демократичными, получили политические силы, которые друг с другом говорят ругательствами. Хотели получить Армению свободную от коррупции, погрузились в коррупцию по горло. Хотели получить более боеспособную армию, сокрушили эту армию. Хотели получить более современные вооружения, и эти вооружения никаким образом не оказались полезными в этой губительной для нас войне. Таков образ действий этих людей. Этот перечень можно продолжать очень долго, в связи со свободой прессы, судебно-правовой системой и так далее", - констатировал бывший глава Армении.