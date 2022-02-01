Вторник, 1 Февраля 2022 11:35

АрмИнфо. В Армении за последние сутки было проведено 7 890 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 3 127 граждан (39,6% от числа граждан, сдавших тест), выздоровело 74 человека, скончалось - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 1 февраля фактическое лечение получает 25 250 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 734 878 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 370 922 случая заражения (13,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 336 079 (90,6%), скончалось - 8 056 (2,1%).