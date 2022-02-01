Вторник, 1 Февраля 2022 11:33

АрмИнфо.В Армении наибольшее число вакцинированных от коронавируса граждан зарегистрировано в Араратском регионе. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в этой области доля граждан, получивших вакцинацию, составила 50,8% от численности населения.

Вслед за Араратом активно процесс вакцинации проходит в столице. В частности, в Ереване вакцинировалось 49,4% населения. Замыкает тройку лидеров - Вайоц Дзор. В области охват вакцинированных граждан составил 46,6%.

С небольшим отрывом от Вайоцдзорской области следует Арагацотнская (46,3%), и Котайкская (46,1%) области. В Армавирском регионе вакцинировалось 44,2% населения, В Лори и Гегаркунике - 41,6%, в Шираке - 41,4%.

Менее охотно в Армении вакцинируются жители Сюника и Тавушка - 38,4% и 35,9% соответственно.

Напомним, что по положению на 30 января с.г. в Армении, в общей сложности вакцину от коронавируса получили 1 883 413 человек, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 032 249 граждан, и соответственно вторым - 842 213. Число ревакцинированных граждан достигло 8 951.

Отметим, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Кроме того, правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковидной вакцины от Pfizer.