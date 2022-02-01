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 Вторник, 1 Февраля 2022 00:18
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта

Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян опроверг утверждения о наличии новых предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после апрельской войны 2016 года.

Так, на уточнение, была ли вынуждена  армянская сторона пойти на какие-то уступки в переговорном процессе по промежуточному или окончательному статусу Нагорного Карабаха в 2016 году Саргсян отметил, что он неоднократно говорил, что абсолютно никакого давления или уступок не было.

Реагируя на утверждения премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что в 2016 году произошел радикальный перелом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, который можно назвать катастрофой и Нагорный Карабах потерял все практические и теоретические возможности находиться вне состава Азербайджана, третий президент РА напомнил, что когда  говорил об апрельской войне, то не скрывал, что была комиссия по расследованию событий. «Я совершенно открыто говорил, что была достигнута только устная договоренность о прекращении войны, а они утверждали, что, может быть, и были письменный документ, какие-то уступки», - сказал политик.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, предлагалось ли в 2016 году новое соглашение о прекращении огня. «Абсолютно. Мы не шли на какие-то устные или письменные договоренности. Это публично подтвердили и минские посредники, которые отметили, что нет новых документов, и переговоры продолжаются на основе  трехстороннего документа от 1994 года о прекращении огня. Что касается документа 2016 года, если вы заметили, он (Никол Пашинян – Ред.) в своих баснях говорил о каких-то письмах и т.д., и не говорит, какие предложения были сделаны сопредседателями в 2016 году, когда были эти предложения и т.д. Да, в 2016 году, после апрельской войны, мы получили предложения от сопредседателей. И эти предложения никоим образом не нарушали красных линий, которые у нас всегда были. Эти красные линии, еще раз напомню,  -  самоопределение Нагорного Карабаха, вторым было наличие сухопутной границы между Арменией и Нагорным Карабахом, третьим было признание властей Нагорного Карабаха международным сообществом. И  было много подобных аспектов, где в одном месте речь шла о так называемом промежуточным статусе Нагорного Карабаха, где-то его называли временным статусом, где-то признанным статусом. И четвертым, который выводит или объединяет эти три пункта, были гарантии безопасности, потому что, на наш взгляд, самая главная гарантия безопасности – это независимость, это ваша возможность легально влиять на все процессы, будь то безопасность и т.д»,- сказал Саргсян.

При этом третий президент добавил, что согласно этим предложениям, миротворческие силы должны были встать между двумя конфликтующими сторонами.

На уточнение, включали ли эти предложения механизмы доверия, третий президент отметил, что нет, поскольку отпадала их необходимость. Саргсян напомнил, что внедрение механизмов мониторинга обсуждалось в виде заявления в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, что, безусловно, было очень выгодно для армянской стороны, но не являлось решением проблемы. «Это был конкретный вариант, чтобы исключить инциденты, пока не будет найдено решение.

Что же касается  Совбеза ООН, которые он (Пашинян) называет катастрофой, то если кто-то, кто хочет говорить на эту тему, ознакомиться с Казанским документом, то увидит, что этот документ, эта декларация, если бы мы ее приняли, должна была быть одобрена Советом Безопасности ООН, потому что есть обстоятельства, которые входят в полномочия  ООН. ОБСЕ, особенно Минская группа, не могли принимать такие решения», - отметил политик.

На вопрос, означает ли это, что до апрельской войны говорили о резолюции Совбеза ООН, Саргсян подчеркнул, что эта идея была во всех документах, но нигде, ни в одном из документов не говорилось, что его нужно направить в Совет Безопасности ООН. 

«В 2016 году нам предложили пакет документов, состоящий из трех разных документов. Я уже говорил об этом. В их числе декларация между Арменией и Азербайджаном, заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей, которое включало бы определенные элементы, неприемлемые для Азербайджана. Президент Азербайджана не хотел, чтобы они были в заявлении и проект резолюции СБ ООН, дополнявший эти два документа», - заверил третий президент Армении.

По его словам, высказывания премьера РА по резолюциям Совбеза ООН еще раз демонстрируют, что этот человек (Пашинян) плохо понимает переговорный процесс, и не владеет ни деталями переговорного процесса, ни их сущностью.

 «Во-первых, какое отношение имеет резолюция Совета Безопасности ООН от 1993 года?  Это касалось совершенно иной проблемы. Все эти резолюции, принятые в 1993 году, касались прекращения военных действий. Это не был вопрос статуса и никакой иной вопрос. Что касается того, что решение Совета Безопасности ООН не принималось бы, то возникает вопрос, сопоставляя какие аргументы он приходит к этому заключению? А я говорю, что обязательно была бы эта резолюция Совета безопасности, исходя из того, что три из пяти постоянных членов Совбеза - США, Россия и Франция - предлагали этот проект. То есть, вы представляете ситуацию, когда, повторяю, трое из пяти постоянных членов представят резолюцию и даже, если бы двое проголосовали против, что было бы? Даже если бы пошли на крайние меры - один из постоянных членов наложил вето, что мы от этого теряем? Не могли сопредседатели сделать предложение, а во время обсуждений повернуться на 180 градусов и принять другое решение. Это невозможно», - заявил Саргсян.

В ответ на замечание о том, что если бы подобное произошло, то ответственность за неурегулирование легла бы уже международным сообществом, третий президент РА сказал, что ответственным стало бы даже не международное сообщество, а его конкретный член. «Но такого не могло быть. И это была не катастрофа, а для нас, конечно, не самый желанный нами документ, и Казанский документ не был нашей мечтой, но для нас это был приемлемый документ и на практике был осуществляемым документом», - отметил Серж Саргсян.

Он еще раз напомнил, что Казанским документом предполагалось подписание соглашения по мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном при участии представителя Арцаха. Саргсян также подчеркнул, что Казанский документ, был последний утвержденным сторонами, то есть рабочим документом, который лежал в основе переговоров последние десять лет.

Он также сообщил, что ведет с сопредседателями переговоры, чтобы получить разрешение на обнародование документа, которым спекулирует армянский премьер.

На уточнение, почему же он сам не обнародует его, ведь он сейчас не является участником переговорного процесса, Саргсян отметил, поскольку есть ряд обязательств. При этом он предложил премьеру РА опубликовать этот документ, если он обвиняет его. «Раз он предъявляет мне обвинения, пусть обнародует этот документ. Это ему нужно доказывать правдивость своих слов и тогда посмотрим, кому будет стыдно», - подытожил третий президент РА. 


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