Понедельник, 31 Января 2022 23:19

АрмИнфо. Можно посчитать ниже собственного достоинства и никак не реагировать на заявления и интервью премьер-министра Армении, звучащие последние месяцы, и которые полны лжи, подлогов, недочетов и манипуляций. Но есть две причины, которые заставили меня принять этот вызов. Об этом заявил третий президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью, открывая занавес переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, первая причина – это самоуверенные заявления премьера РА о том, что он владеет полной информацией о переговорном процессе. «Это откровенная ложь, поскольку невозможно прочитать документы и полностью быть в курсе переговорного процесса, составить полную картину процесса. Даже я не могу сказать, что полностью владею переговорным процессом. Потому, что да, я вел переговоры, но был и глава МИД РА Эдвард Налбандян, который готовил эти переговоры, и есть нюансы, которыми владеет он. Как так получилось, что мы пришли и сразу пошли по правильному пути, а у них получилось то, что получилось. Потому, что мы не днями и часами, а годами беседовали с людьми, кто ранее вел эти переговоры и был прекрасно информирован о всех прежних этапах», - сказал Саргсян.

При этом третий президент задался вопрос, как же так получилось, что они попали в азербайджанский капкан, если прекрасно владел переговорным процессом. «Так, как же получилось, что они попали в ловушку, которую им подложили в 2019 году, и они приняли этот документ в качестве переговорной основы. Год они держали в тайне от армянского общества переговорный процесс, пока глава МИД России Сергей Лавров не «раскрыл карты»»,- сказал он.

При этом Саргсян выразил недоумение высказываниями премьер-министра Армении в последних интервью. По его словам, подобные формулировки он в 2008, 2009 , 2010 годах слышал из уст президента Азербайджана. «Когда я слушал отрывки интервью, связанные с арцахской проблемой, я был просто поражен, потому что в них звучали так называемые «аргументы», которые я слышал в 2008, 2009, 2010 годах от президента Азербайджана. И мне казалось, что говорит не лидер Армении, а президент Азербайджана. Мне было больно, потому, что он больше не сможет использовать объективные аргументы, которые дают нам хорошую возможность добиться статуса Арцаха, потому что, если он попытается привести эти аргументы завтра, они напомнят ему его собственные слова», - сказал Саргсян.

Комментируя утверждения премьер-министра РА о том, что Серж Саргсян дал устные обещания по карабахскому урегулированию и в 2018-2019 гг. пришло время выполнить эти обещания, которые не были зафиксированы ни в одном документе, третий президент заверил, что никаких устных договоренностей не было. «Никаких устных договоренностей. Это не наш стиль работы - идти на уступки в соответствии с устными договоренностями и т. д.», - сказал он.

Второе, по мнению Саргсяна, это то, что думающие люди и некоторые политические силы Армении разочарованы. «Существует атмосфера разочарования. И их заявления, я имею в виду и нынешние власти, и Азербайджан о том, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, как-то повлияли на этих людей. Я пришел еще раз заявить, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана. И для этого, несмотря на разрушительную войну, несмотря на капитуляцию, еще есть возможности», - отметил он, при этом выразив недоумения высказываниями премьера РА о том, что если в структуре власти будут азербайджанцы, Арцах не может быть полностью армянским априори.

«Мы не фашисты, и мы не расисты, чтобы утверждать, что, скажем, парламент Нагорного Карабаха должен состоять исключительно из армян. То есть, если состоит не исключительно из армян, то уже не армянский? Сегодня в парламенте Армении разве одни армяне депутаты? О чем речь? Если это манипуляция, то неудачная. Если вопрос невежества, то смешной. И сказанное мною, конечно, является мессиджем международному сообществу, поскольку те же сопредседатели, даже после разрушительной войны, вновь говорили об основных принципах урегулирования», - сказал он.

В ответ на замечание о том, что уже давно сопредседатели не говорили, Саргсян подтвердил. «Я не знаю. Давно не говорили, потому что об этом никто не говорит. Вы слышали от официальных лиц Армении очень четкий ответ - что будет, наконец, с проблемой Нагорного Карабаха? Максимум, что они говорят, ссылаются на свою программу, подготовленную еще о войны, или даже после войны. Почему? Стесняются? Боятся? Или, по их словам, есть устные договоренности, которые препятствуют таким заявлениям?», - подытожил он.