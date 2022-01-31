Понедельник, 31 Января 2022 20:55

АрмИнфо.Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) опубликовало 31 января сообщение об аресте счетов в общей сложности на 5,6 млн. фунтов, принадлежащих семье азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева.

<Миллионы фунтов были конфискованы после расследования Национальным агентством по борьбе с преступностью происхождения денег, хранящихся на банковских счетах. Следователи добились выдачи ордера на конфискацию в Великобритании счетов на 5,6 млн.фунтов стерлингов, принадлежащих членам семьи Джаваншира Фезиева - действующего депутата парламента Азербайджана>, - говорится в пресс-релизе, передает Turan.

В ходе расследования было издано шесть распоряжений о замораживании счетов на имя членов семьи Фейзиева. Следователи полагают, что средства отмывались с помощью подставных компаний, через Эстонию и Латвию. Часть из этих переводов сопровождались контрактами, подтверждающими законность операции. Однако после трехнедельного процесса в Вестминстерском суде Лондона, судья Джон Зани заявил, что <имеются неопровержимые доказательства того, что эти документы были фиктивными и были сфабрикованы для того, чтобы замаскировать отмывание денег>.

Общая сумма замороженных средств составила 15,3 млн. фунтов стерлингов, из них суд конфисковал одну треть - 5, 6 млн.

Когда власти начали расследование и заморозили счета, представитель Фейзиева отрицал в суде утверждения NCA о незаконном происхождении денег, а все доводы обвинения назвал необоснованными.