Понедельник, 31 Января 2022 20:54

АрмИнфо.Армения готова и далее укреплять армяно- канадские двусторонние отношения, поднимая их на качественно новый уровень. Об этом говорится в заявлении МИД РА в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Канадой.

<Эти три десятилетия ознаменовались налаживанием прочного политического диалога между двумя странами, налаживанием взаимовыгодного, эффективного сотрудничества, теплых и дружеских отношений. В деле укрепления взаимного сотрудничества значима роль армянской общины, являющейся уникальным связующим мостом между двумя странами и народами.

Несмотря на географическое расстояние, Армению и Канаду объединяют прочные связи и общие подходы, опирающиеся на общих ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Официальное признание Геноцида армян Канадой в 2004 году стало ярким проявлением приоритетности этих принципов и восстановления справедливости.

Значимым был официальный визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Армению в 2018 году, придавший новый импульс двустороннему армяно-канадскому сотрудничеству. Созданная правительством Канады специальная миссия по поддержке демократических реформ в Армении является мощным инструментом армяно-канадского сотрудничества.

Межпарламентский диалог и парламентская дипломатия занимают важное место в двусторонних отношениях. Мы ценим поддержку Канады в наращивании парламентского потенциала Армении>, - говорится в заявлении МИД РА.