Понедельник, 31 Января 2022 20:00

АрмИнфо.Обозреватель из Греции Пол Антонополус в своей статье в Greek City Times проанализировал процессы на Южном Кавказе и влияние на них Пакистана.

Так, автор статьи задается вопросом, почему Пакистан вызывает беспокойство у Армении?

И сам же отвечает. По его убеждению, Прежде всего потому, что Пакистан является регулярным поставщиком оружия и боеприпасов вооруженным силам Азербайджана с момента его образования в качестве независимого государства после распада Советского Союза в 1991 году.

<Во-вторых, Пакистан является единственным государством, которое не признало Армению, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Турцией и Азербайджаном. Взамен эти страны поддерживают Пакистан на международных форумах по проблемным вопросам, включая его исключение из <серого списка> Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Кашмиру>, - констатирует эксперт.

В этом ключе он напомнил, что партнерство Пакистана с Азербайджаном укрепилось в 2017 году, когда последний подписал контракт на покупку 10 учебно-тренировочных самолетов PAC MFI-17 Mushshak, поставка которых была произведена в 2018 году.

<Азербайджан также ведет переговоры с Пакистаном о покупке истребителей- бомбардировщиков варианта JF-17 block 3, первоначально разработанного Китаем с двигателями РД-33 российского производства. Это оказалось препятствием для обеих сторон, поскольку любая сделка по JF-17 требует разрешения от России, прежде чем экспортировать его в страну- покупателя. Так будет продолжаться до тех пор, пока Китай не заменит двигатель РД-33 на аналог отечественной разработки. Возникает вопрос, почему Пакистан враждует с Арменией и поддерживает Турцию и Азербайджан. Один из простых ответов на это состоит в том, что у Армении хорошие отношения с Индией, что вызывает беспокойство у Пакистана. Таким образом, он наладил трехсторонние отношения с Турцией и Азербайджаном, чтобы компенсировать любую растущую ассоциацию со своими соседями>, - считает автор статьи.

Вместе с тем он обращает внимание, что во время нагорно-карабахской войны 2020 года Пакистан открыто поддерживал Азербайджан. Его прямые и/или косвенные действия в отношении Армении создают риск перерастания конфликтного вопроса в войну. <Россия справедливо предупредила, что вмешательство Турции или других стран может спровоцировать Третью мировую войну, если военные действия в Карабахе не будут решены.

Растущее трехстороннее сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном в сфере обороны приведет только к напряженности в Западной Азии, поскольку их союз ослабит Армению, если такие крупные державы, как Россия, не поддержат ее. Положение Армении безопасно только благодаря размещению российской военной базы и ее членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийском экономическом союзе.

Пакистан является убежденным сторонником азербайджанской позиции по нагорно- карабахскому конфликту, а Турция обучает азербайджанских военных в своих институтах>, - отметил он.

По его убеждению, что чтобы противостоять альянсу или сбалансировать свою позицию, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией и другими странами, проводить совместные военные учения для повышения боеспособности войск.

<Армения считает причиной своего поражения в войне альянс Пакистана, Турции и Азербайджана, но при этом видит возможности для перезагрузки отношений и нормализации.

14 января 2022 года в Москве состоялся первый раунд переговоров между Турцией и Арменией, а также было объявлено о запуск

коммерческих рейсов между Стамбулом и Ереваном к первой неделе февраля 2022 года.

В последнее время видно, что Армения желает изменить свои отношения и с Пакистаном. Армения направила Пакистану сигнал начать диалог, не противореча ее хорошим и глубоким отношениям с Индией. Ранее Пакистан не отвечал на предложения Армении, но поскольку Турция работает над продвижением диалога, он может вскоре рассмотреть предложение об установлении дипломатических отношений.

Время покажет, сохранит ли Пакистан свою позицию непризнания Армении в качестве независимого государства, чтобы умиротворить Турцию, или же он начнет диалог по указанию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, к которому в октябре 2021 года уже бывший президент Армении обратился с просьбой связаться с Пакистаном>, - подытожил обозреватель.