Понедельник, 31 Января 2022 20:00

АрмИнфо.Очевидно, что действия правоохранителей в отношении судьи Бориса Бахшяна направлены на то, чтобы подать всей судебной системе вполне конкретный и понятный <сигнал>. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от оппозиционного блока <Армения> Арам Вардеванян.

Стоит отметить, что в производстве именно судьи Бориса Бахшияна находится уголовное дело, касающееся легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который находился под страже несколько месяцев. Минасяну предъявлено обвинение в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору. На подготовительном этапе судья изменил меру пресечения командиру, освободив Минасяна из-под стражи.

В этом ключе он напомнил, что диктатуре свойственно именно такое поведение. <Естественно в ПАСЕ этого всего не заметили. За последний год эти власти ясно дали понять, что не терпят какой-либо независимости, проявляемой теми или иными судьями. Согласно Конституции, Высший судебный совет несет ответственность за предотвращение подобных ситуаций, а также за обеспечение независимости судей. Иными словами, именно этот орган должен защищать судей, хотя, особенно в последний год, он всячески способствовал ликвидации независимости судей>, - посетовал парламентарий.

При этом СМИ сообщают, что Высший Судебный Совет в эти минуты рассматривает ходатайство о преодолении неприкосновенности судьи Бориса Бахшияна.

Ранее Союз судей выразил обеспокоенность в связи с осуществлением следственным департаментом СНБ уголовного преследования и лишением неприкосновенности (в том числе личной свободы) Бориса Бахшияна, что обусловлено деятельностью судьи. Союз пообещал всеми возможными способами защитить судью, выполняющего свои должностные обязательства.