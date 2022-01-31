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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10:00-16:00 жилые дома 64, 82-84 на улице Арами, жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, частный дом “В.Овнанян” в Разданском ущелье, жилые дома 19, 19/6 на улице Зорапи и больница N3 (односторонне), “Банк Развития” (односторонне), медицинский центр “Наири” (односторонне), абоненты-жильцы прилегающих жилых домов и абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-17:00 собственный дом 80 на улице Атояна, жилые дома 7, 9, 11, 24, 26 на улице Эребуни, квартиры 1-45 жилого дома 22 на улице Эребуни, собственные дома 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Нор Ареша; собственные дома 10-15 на 1-ом переулке Димитров, общежития N 1/1, ½ на 9-ой улице Н.Шенгавита, общежития N2, 3 на 9-ой улице Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30-32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2-4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11/1-11/3 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 78/1 на улице Гулакяна, жилой дом 6/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 101-109 на улице Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Котайкской области:
11:00-14:00 частично село Ариндж;
11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
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|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
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|Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
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|Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта
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|Греческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией
|Оппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Ваагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президента
|Правозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в Ереване
|Армения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в страну
|Вице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента Республики
|ЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из России
|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузов
|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.
|Посол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБ
|Серж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МККК
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|США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
|МИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
|Эдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президента
|Совет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нет
|Эдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией
|Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»
|Путин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: Песков
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон"
|Правительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|На АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героев
|Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
|Прием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армии
|Суточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды - за сутки зарегистрировано 2 556 новых случаев заражения
|ВТБ (Армения) предлагает предпринимателям банковские гарантии для обеспечения договорных обязательств
|Агнеса Хамоян: . Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
|Прогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтности
|Читать больше
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
|Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
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