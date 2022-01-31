Понедельник, 31 Января 2022 19:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 64, 82-84 на улице Арами, жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, частный дом “В.Овнанян” в Разданском ущелье, жилые дома 19, 19/6 на улице Зорапи и больница N3 (односторонне), “Банк Развития” (односторонне), медицинский центр “Наири” (односторонне), абоненты-жильцы прилегающих жилых домов и абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственный дом 80 на улице Атояна, жилые дома 7, 9, 11, 24, 26 на улице Эребуни, квартиры 1-45 жилого дома 22 на улице Эребуни, собственные дома 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Нор Ареша; собственные дома 10-15 на 1-ом переулке Димитров, общежития N 1/1, ½ на 9-ой улице Н.Шенгавита, общежития N2, 3 на 9-ой улице Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30-32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2-4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11/1-11/3 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 78/1 на улице Гулакяна, жилой дом 6/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 101-109 на улице Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Ариндж;

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже.