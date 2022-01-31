Arminfo.info




 Понедельник, 31 Января 2022 19:06

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 64, 82-84 на улице Арами, жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, частный дом “В.Овнанян” в Разданском ущелье, жилые дома 19, 19/6 на улице Зорапи и больница N3 (односторонне), “Банк Развития” (односторонне), медицинский центр “Наири” (односторонне), абоненты-жильцы прилегающих жилых домов и абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  собственный дом 80 на улице Атояна, жилые дома 7, 9, 11, 24, 26 на улице Эребуни, квартиры 1-45 жилого дома 22 на улице Эребуни, собственные дома 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Нор Ареша; собственные дома 10-15 на 1-ом переулке Димитров, общежития N 1/1, ½ на 9-ой улице Н.Шенгавита, общежития N2, 3 на 9-ой улице Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30-32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2-4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11/1-11/3 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 78/1 на улице Гулакяна, жилой дом 6/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 101-109 на улице Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Ариндж;

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже.

 


Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мираБорис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересамиАрам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешитПрогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфереЗамглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
Глава МИД Австрии завтра прибудет в ЕреванГлава МИД Австрии завтра прибудет в Ереван
ВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществамиВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществами
Армения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем:  Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНРАрмения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем:  Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНР
Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и КельбаджараСерж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара
Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную чертуТюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
Серж Саргсян: Серж Саргсян: "Плана Лаврова" как такового не было
Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома ДжандугазянаВласти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
Прекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена СимонянаПрекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена Симоняна
Серж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликтаСерж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликта
За сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Араратская область - лидер по числу вакцинированных гражданАраратская область - лидер по числу вакцинированных граждан
Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликтаСерж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта
Серж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью АзербайджанаСерж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью Азербайджана
В Британии конфискованы  миллионы фунтов азербайджанского депутатаВ Британии конфискованы  миллионы фунтов азербайджанского депутата
МИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровеньМИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровень
Греческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с РоссиейГреческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией
Оппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судейОппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Аналитик: Разворот от Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможноПолитик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия
<Воля встать на ноги>: Фильм, который вышел в свет в очень нужное время<Воля встать на ноги>: Фильм, который вышел в свет в очень нужное время
В Арцахе создана комиссия по конституционным реформамВ Арцахе создана комиссия по конституционным реформам
Посол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕПосол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕ
Ваагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президентаВаагн Хачатурян не исключил свое выдвижение на пост президента
Правозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в ЕреванеПравозащитник назвал главных ответственных за задержания мирных участников акции протеста в Ереване
Армения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в странуАрмения сократила сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в страну
Вице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента РеспубликиВице-председатель РПА высказался по поводу кандидатуры нового президента Республики
ЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из РоссииЕС надеется на США, Катар и Азербайджан при снижении поставок газа из России
Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузовДорога на Верхний Ларс вновь закрыта для большегрузов
В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 842 213
Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.
Посол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБПосол России в Индии заявил об интересе к укреплению связей страны с ОДКБ
Серж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликтаСерж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта
Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МКККОколо 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МККК
Симонян и Брегадзе обсудили внедрение опыта мобильного Дома юстиции в АрменииСимонян и Брегадзе обсудили внедрение опыта мобильного Дома юстиции в Армении
США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - ПосолСША привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
МИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границыМИД РФ: Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
Эдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президентаЭдуард Агаджанян: Нет окончательного решения по кандидатуре на пост президента
Совет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нетСовет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нет
Эдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с ТурциейЭдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией
Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»Глава Туркменистана принял участие в первом саммите «Индия - Центральная Азия»
Путин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: ПесковПутин с благодарностью принял приглашение Эрдогана посетить Турцию: Песков
Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕПрогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон"
Правительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из АрцахаПравительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
На АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героевНа АРМЕНАЛе установлен хачкар в память героев
Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявленииЭкс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
Прием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армииПрием к 30-летию образования ВС Армении, отменен - Ковид сразил высокопоставленных чиновников армии
Суточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды - за сутки зарегистрировано 2 556 новых случаев зараженияСуточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды - за сутки зарегистрировано 2 556 новых случаев заражения
ВТБ (Армения) предлагает предпринимателям банковские гарантии для обеспечения договорных обязательствВТБ (Армения) предлагает предпринимателям банковские гарантии для обеспечения договорных обязательств
Агнеса Хамоян: . Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента АрменииАгнеса Хамоян: . Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Эксперт: Отказ от Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
Прогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтностиПрогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтности
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешитПрогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную чертуТюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
Аналитик: Разворот от Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможноПолитик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕПрогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности