Понедельник, 31 Января 2022 19:04

АрмИнфо.На данном этапе Армения находится в процессе уничтожения государственности. Подобное мнение выразил АрмИнфо член инициативной группы "Национально-демократического полюса" Варужан Аветисян.

"Предотвратить реализацию данного сценария все еще возможно. Для чего необходимо отстранить от власти действующий режим и создать переходное правительство. Последнему, согласно соответствующей программе, предстоит обеспечить в стране правосудие, а не его жалкое подобие и принять новую Конституцию, и на основе антикризисной программы начать вытаскивать страну из текущей социально­экономической ямы. Лишь после всего этого в Армении должна быть сформирована новая власть посредством проведения выборов", - считает оппозиционер.

Аветисян охарактеризовал инициативу правительства Армении о зеркальном отводе войск от границы как очередное предательство интересов государства. По его оценкам, определение границ Армении на основе советских границ, а не на основе специального доклада комиссии Лиги наций от 1920 года, является политико-правовым оформлением уничтожения армянской государственности.

По его оценкам, все последние годы власти Армении руководствовались именно данным подходом, что и привело страну в текущее плачевное состояние. И в случае продолжения данной политики по претворению в жизнь концепции государственно-национального самоубийства, Республики Армения, согласно политику, очень скоро просто не будет. Согласно Аветисяну, именно применение данной концепции привело к предательству системы в отношении собственной армии, завершившись поражением героически сражавшихся армянских военнослужащих.

"Действующая власть в очередной раз упорно пытается выстроить государство и его вооруженные силы на основе рудиментов советской эпохи. У такого государства и такой армии нет, и не может быть априори будущего. И я думаю, что это прекрасно понимают сами инициаторы подобного "строительства". Что также вполне укладывается в их миссию по уничтожению Армении как государства. Именно поэтому залог успешного армейского строительства, строительства государства предполагает избавление от действующей власти. Лишь после этого станет возможным построение государства и всех его институтов и атрибутов, включая армию", - подытожил Аветисян