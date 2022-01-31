Понедельник, 31 Января 2022 18:57

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении Линн Трейси. Вице-премьер поздравил американского дипломата с 30-летием установления дипотношений между Арменией и США, подчеркнув, что США являются стабильным партнером Армении с момента обретения ею независимости в 1991 году.

Амбарцум Матевосян высоко оценил поддержку, оказанную Армении за

последние три десятилетия, направленную на укрепление демократии,

борьбу с коррупцией, а также осуществление судебной и полицейской

реформ. Вице-премьер подтвердил роль и миссию США как сопредседателя

Минской группы ОБСЕ в окончательном урегулировании нагорно­карабахского конфликта.

Посол Трейси согласилась с вице-премьер-министром, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решен и что этот процесс должен осуществляться в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность содействовать укреплению армяно- американских отношений и развитию двусторонних связей.