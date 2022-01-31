Понедельник, 31 Января 2022 17:03

АрмИнфо.Пока нет решения спикера Национального собрания о прекращении полномочий действующего президента Армена Саркисяна, преждевременно вести разговоры о возможных кандидатурах на эту должность. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян - возможный кандидат на пост президента от правящей партии <Гражданский договор>, 31 января в беседе с журналистами.

По словам министра, подобные разговоры следует <начать завтра>, поскольку у Саркисяна <теоретически еще есть возможность отозвать свое заявление>. <Мое имя должно было муссироваться по определению. Учитывая все те требования, которые предъявляются к кандидатам. К примеру, что он должен быть старше 40 лет, являться только гражданином Армении и быть человеком, который прошел определенный путь. С учетом всего вышеперечисленного, вполне можно было ожидать, что я окажусь в этом списке. К тому же, я являюсь министром и членом команды, которая находится у власти. То есть моя кандидатура вполне может быть выдвинута>, - указал министр.

На вопрос о том, является ли Хачатурян беспартийным, поскольку в том числе данное требование предьявляется кандидату в президенты, министр пояснил, что еще в 2017 году приостановил свою партийную деятельность в Армянском национальном конгрессе (партия первого президента Левона -Тер-Петросяна-ред.). <Я себя считаю беспартийным. Однако в формальном смысле есть обстоятельство наличия или отсутствия заявления>, - сказал Хачатурян.

Отметим, что согласно СМИ правящая фракция ГД в эти минуты проводит в парламенте закрытое заседание, на котором обсудит вопрос о выдвижении кандидата в президенты Армении.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент.

24 января спикер НС Ален Симонян сообщил, что президент Республики Армения подал заявление об отставке согласно статье 142 Конституции, части 1 статьи 147 Регламента НС. "Согласно Регламенту НС, если в течение недели после оглашения отставки соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола", - сказал Симонян.

Согласно 125 статье Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. Как гласит статья 126-ая Конституции РА, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики.