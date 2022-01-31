Понедельник, 31 Января 2022 14:47

АрмИнфо.Армения пересматривает сроки самоизоляции для граждан, въезжающих в страну. 31 января кабмин в формате "письменного голосования" внес изменения в постановлении Правительства РА N1514-Н от 11 сентября 2021г.

Как говорится в пояснении к документу, с 1 февраля будут сокращены сроки самоизоляции - для иностранных граждан, которые полностью привиты, однако при въезде в страну их тест на COVID-19 положителен, сокращаются с 14 дней до 7 (с даты забора ПЦР), а для непривитых - 10 календарных дней (срок может быть сокращен в случае, если в течение этого времени тест на COVID будет отрицательным).

Проектом предлагается допустить лиц, прибывающих в аэропорт, в зал прилета со строгим соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил

Отмечается, что на основании предложения Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (срок самоизоляции установлен в 5 дней) ряд европейских стран уже сократили сроки самоизоляции, например, Великобритания установила срок самоизоляции в 7 дней, Франция и Швейцария - 5 дней.

Ранее - с 16 марта по 11 сентября в Армении действовал режим ЧП. После внесения парламентом поправок в пакет соответствующих законов правительство Армении ввело на всей территории страны карантин, который дважды продлевался до 20-го декабря 2021 года. 11 ноября

2021 года кабмин продлил карантин до 20 июня 2022 года. В закрытых помещениях масочный режим по-прежнему обязателен.