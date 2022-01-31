Понедельник, 31 Января 2022 14:47

АрмИнфо.Вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян высказался по поводу возможной кандидатуры нового президента Республики.

Так, накануне армянские СМИ назвали вероятное имя нового президента РА. На это место пророчат действующего министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хячатряна. СМИ сообщили, что именно его кандидатура была выдвинута в ходе совещания правящей силы <Гражданский договор> накануне вечером.

<Правящая партия вчера назвала имя своего кандидата на пост президента Армении. Согласен, что в сложившейся ситуации неважно, кто им будет, так как он будет выполнять указания Никола (премьер-министра РА Пашиняна - ред.), в том числе, и на предательских армяно-турецком и армяно-азербайджанском направлениях.

Ваагн Хачатрян много лет был в команде Левона Тер-Петросяна и, как и некоторые другие соратники первого президента, Джангирян (ныне председатель Высшего судебного совета Армении - ред.), Карапетян (посол Армении на Украине - ред.) и так далее, сбежали от него. Семь месяцев назад, говоря обо всех этих перебежчиках, Тер-Петросян сказал: <Крысиные бега>. Дорогой народ, скоро вашим президентом станет рядовая крыса-предатель>, - написал на своей странице в Армен Ашотян.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 24 января, после 4 лет пребывания на этом посту. Свой шаг он аргументировал тем, что не имеет реальных рычагов воздействия как на внутриполитические, так и внешнеполитические процессы. Меж тем, СМИ аргументировал этот шаг Саркисяна, просочившейся информацией о двойном гражданстве действующего президента РА.

Согласно законодательству, в случае если президент РА до 1 февраля не отзовет свое прошение, в Республике будет запущен механизм избрания нового главы государства.