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АрмИнфо.Вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян высказался по поводу возможной кандидатуры нового президента Республики.
Так, накануне армянские СМИ назвали вероятное имя нового президента РА. На это место пророчат действующего министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хячатряна. СМИ сообщили, что именно его кандидатура была выдвинута в ходе совещания правящей силы <Гражданский договор> накануне вечером.
<Правящая партия вчера назвала имя своего кандидата на пост президента Армении. Согласен, что в сложившейся ситуации неважно, кто им будет, так как он будет выполнять указания Никола (премьер-министра РА Пашиняна - ред.), в том числе, и на предательских армяно-турецком и армяно-азербайджанском направлениях.
Ваагн Хачатрян много лет был в команде Левона Тер-Петросяна и, как и некоторые другие соратники первого президента, Джангирян (ныне председатель Высшего судебного совета Армении - ред.), Карапетян (посол Армении на Украине - ред.) и так далее, сбежали от него. Семь месяцев назад, говоря обо всех этих перебежчиках, Тер-Петросян сказал: <Крысиные бега>. Дорогой народ, скоро вашим президентом станет рядовая крыса-предатель>, - написал на своей странице в Армен Ашотян.
Отметим, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 24 января, после 4 лет пребывания на этом посту. Свой шаг он аргументировал тем, что не имеет реальных рычагов воздействия как на внутриполитические, так и внешнеполитические процессы. Меж тем, СМИ аргументировал этот шаг Саркисяна, просочившейся информацией о двойном гражданстве действующего президента РА.
Согласно законодательству, в случае если президент РА до 1 февраля не отзовет свое прошение, в Республике будет запущен механизм избрания нового главы государства.
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|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 22 тыс.
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|США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
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|Совет конституционных реформ возглавит глава Минюста: представители НПО есть в составе Совета, а парламентской оппозиции - нет
|Эдуард Агаджанян: Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией
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|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон"
|Правительство Армении продлило предоставление финансовой помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
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|Суточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды - за сутки зарегистрировано 2 556 новых случаев заражения
|ВТБ (Армения) предлагает предпринимателям банковские гарантии для обеспечения договорных обязательств
|Агнеса Хамоян: . Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
|Прогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтности
|Швеция готова содействовать Армении в развитии демократических процессов
|Пашинян уволил своего помощника
|Мнацакан Сафарян назначен замминистра иностранных дел Армении
|Армяно-иранские отношения в здравоохранительной сфере имеют большой потенциал для реализации
|Открытые границы между РА и ЕС будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами: Мирзоян
|У Никола Пашиняна диагностировали ковид
|В университете Люксембурга откроется Центр креативных технологий ТУМО: Арарат Мирзоян посетил вуз
|За сутки в Армении выявили свыше 1900 случаев заражения коронавирусом
|Аппарат президента Армении отреагировал на публикацию издания Hetq
|Президент Туркменистана принял участие на встрече высокого уровня «Китай - Центральная Азия»
|Вооруженные силы РА пополнились новыми вертолетами
|Transparency International: Армения опередила своих партнеров по ЕАЭС в рейтинге <Индекс восприятия коррупции>
|Замминистра образования: В Армении по окончанию школы, учащиеся могут реализовать свои способности максимум на 57%
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Слухи о возможном выводе российской базы из Гюмри на данный момент необоснованны: Депутат ГД
|СНБ Армении проверит публикацию об иностранном гражданстве Армена Саркисяна
|Комитет по защите свободы слова: В 2021 году в 3 раза выросли случаи физического насилия в отношении СМИ
|Политолог: Украина позволяет Армении потянуть время с уточнением границ с Азербайджаном
|Прогноз: Цель Москвы - военное присутствие во всех странах Южного Кавказа
|Оппозиционные фракции НС обсуждают вопрос возможного выдвижения собственного кандидата в президенты
|За сутки в Армении зарегистрировали свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
|Премьер-министр Армении исключил возможность вовлечения сил ОДКБ для подавления оппозиции
|Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Люксембург
|Пашинян допускает участие Армении в дипломатическом форуме в Турции
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши
|Баритон из Армении выиграл престижный конкурс вокалистов в Хьюстоне
|Пашинян: С закрытыми границами развивать экспортоориентированную экономику невозможно
|Никол Пашинян считает публичные угрозы Ильхама Алиева "зеркальным отражением" заявлений из Армении
|Читать больше
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
|Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
|Прогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтности
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