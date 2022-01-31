Понедельник, 31 Января 2022 14:45

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Об этом АрмИнфо сообщили в МСЧ РА.

Согласно ведомству, закрыт участок дороги, ведущий от крепости Амберд к озеру Кари в Арагацотнской области. Кроме того, закрыт для проезда большегрузов перевал Варденяц, для остальных видов транспортных средств - труднопроходим. Из-за метели проезд затруднен на участках дорог Цахкашен-Кучак и Апаран-Низаван.

В МСЧ Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного реагирования МЧС РФ по Северной Осетии сообщили, что дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов.