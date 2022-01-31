Понедельник, 31 Января 2022 14:44

АрмИнфо.По положению на 30 января с.г. в Армении ревакцинировалось 8 951 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В общей же сложности вакцину от коронавируса в стране получили 1 883 413 человек, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 032 249 граждан, и соответственно вторым - 842 213.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Кроме того, правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer.

По положению на 31 января с.г. число активных случаев коронавируса в Армении составило 22 202. C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 726 988 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 367 795 случаев заражения (13,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 336 005 (91,3%), скончалось - 8 053 (2,1%).