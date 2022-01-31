Понедельник, 31 Января 2022 14:43

АрмИнфо. Россия заинтересована в активном сотрудничестве Индии с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил российский посол в Нью-Дели Денис Алипов в интервью <Известиям>.

Отвечая на вопрос о проявлении Индией интереса к Центрально-азиатскому региону, посол подтвердить, что индийцы действительно проявляют большой интерес к взаимодействию в Центральной Азии. По его словам, для них этот регион, как и для России, имеет повышенное значение.

При этом российский дипломат констатировал, что это связано со многими внешнеполитическими вопросами, в первую очередь с вопросами безопасности и теми угрозами, которые происходят из- за нестабильной ситуации в Афганистане. <Индийцы исторически имеют очень тесные связи с ЦА, они ведут активный политический диалог и развивают торговые связи со всеми республиками региона. Кстати, 27 января состоялся первый саммит Индии со всеми пятью странами Центральной Азии в формате видеоконференции. И да, Индия проявляет интерес и к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией. На этом пространстве активно действует ШОС, членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка - наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество. Помимо этого, этот регион является зоной ответственности ОДКБ. И мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены.

Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией. Так что в целом мы заинтересованы в сотрудничестве с Индией по Центральной Азии в этих форматах вместе с другими участниками и членами ШОС. Это было бы весьма полезно>,- подытожил посол.