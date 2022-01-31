Понедельник, 31 Января 2022 14:42

АрмИнфо.Третий президент Армении, лидер Республиканской партии РА Серж Саргсян представит детали переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Так, в анонсе предстоящего сегодня, 31 января в 21:30 эксклюзивного интервью Саргсян отмечает, что у него под рукой есть все документы переговорного процесса по урегулированию конфликта. <Да, у меня под рукой есть все документы, все предложения сопредседателей>, - сказал Саргсян. <Интервью будет транслироваться на официальных онлайн-площадках Офиса третьего президента РА.

Официальная страница на YouTube: bit.ly/3GO3Fdc

Официальная страница в Facebook: bit.ly/3AQVw60>, - сообщается на официальной странице третьего президента в Facebook.