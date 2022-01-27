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АрмИнфо.Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате эскалации нагорно-карабахского конфликта в 2020 году.
Отмечается, что с момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года были найдены останки более 1700 человек. МККК совместно с российскими миротворцами организовал около 360 операций по поиску человеческих останков, оказывая поддержку местным спасательным группам в их работе. "Ничто не может вернуть их близких, но дать этим сотням семей шанс узнать, что произошло, очень важно. Условия всегда чрезвычайно опасны, потому что местность усеяна минами и неразорвавшимися боеприпасами, а вдобавок ко всему зимой ухудшается видимость почти до нуля", - отметил Кристофер Пул, возглавляющий региональных специалистов МККК по наземным минам, взрывоопасным пережиткам войны, запасам и стрелковому оружию.
Сообщается, что помимо сотен людей, пропавших без вести в результате эскалации в ноябре 2020 года, более 4500 человек пропали без вести в результате конфликта 1990-х годов.
|Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате войны в Арцахе в 2020 году: МККК
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|США привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с Арменией в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов - Посол
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|Армяно-иранские отношения в здравоохранительной сфере имеют большой потенциал для реализации
|Открытые границы между РА и ЕС будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами: Мирзоян
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|В университете Люксембурга откроется Центр креативных технологий ТУМО: Арарат Мирзоян посетил вуз
|За сутки в Армении выявили свыше 1900 случаев заражения коронавирусом
|Аппарат президента Армении отреагировал на публикацию издания Hetq
|Президент Туркменистана принял участие на встрече высокого уровня «Китай - Центральная Азия»
|Вооруженные силы РА пополнились новыми вертолетами
|Transparency International: Армения опередила своих партнеров по ЕАЭС в рейтинге <Индекс восприятия коррупции>
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Слухи о возможном выводе российской базы из Гюмри на данный момент необоснованны: Депутат ГД
|СНБ Армении проверит публикацию об иностранном гражданстве Армена Саркисяна
|Комитет по защите свободы слова: В 2021 году в 3 раза выросли случаи физического насилия в отношении СМИ
|Политолог: Украина позволяет Армении потянуть время с уточнением границ с Азербайджаном
|Прогноз: Цель Москвы - военное присутствие во всех странах Южного Кавказа
|Оппозиционные фракции НС обсуждают вопрос возможного выдвижения собственного кандидата в президенты
|За сутки в Армении зарегистрировали свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
|Премьер-министр Армении исключил возможность вовлечения сил ОДКБ для подавления оппозиции
|Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Люксембург
|Пашинян допускает участие Армении в дипломатическом форуме в Турции
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши
|Баритон из Армении выиграл престижный конкурс вокалистов в Хьюстоне
|Пашинян: С закрытыми границами развивать экспортоориентированную экономику невозможно
|Никол Пашинян считает публичные угрозы Ильхама Алиева "зеркальным отражением" заявлений из Армении
|Никол Пашинян рассказал о предложениях, переданных Баку по деэскалации ситуации на границе
|Пашинян: Мы сформулировали пакет предложений, но авторские права принадлежат не нам
|Пашинян считает, что при выборе нового президента необходимо учитывать наличие политической гармонии между институтами президента, правительства и парламента
|Кандидат правящей фракции НС избрана новым Омбудсменом Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: Процесс идентификации тел военнослужащих завершен
|Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией
|Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
|Вардан Тоганян, завершающий свою миссию в качестве посла Армении в России, выступил с обращением
|Читать больше
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
|Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
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