Четверг, 27 Января 2022 22:26

АрмИнфо.Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате эскалации нагорно-карабахского конфликта в 2020 году.

Отмечается, что с момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года были найдены останки более 1700 человек. МККК совместно с российскими миротворцами организовал около 360 операций по поиску человеческих останков, оказывая поддержку местным спасательным группам в их работе. "Ничто не может вернуть их близких, но дать этим сотням семей шанс узнать, что произошло, очень важно. Условия всегда чрезвычайно опасны, потому что местность усеяна минами и неразорвавшимися боеприпасами, а вдобавок ко всему зимой ухудшается видимость почти до нуля", - отметил Кристофер Пул, возглавляющий региональных специалистов МККК по наземным минам, взрывоопасным пережиткам войны, запасам и стрелковому оружию.

Сообщается, что помимо сотен людей, пропавших без вести в результате эскалации в ноябре 2020 года, более 4500 человек пропали без вести в результате конфликта 1990-х годов.