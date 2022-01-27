Четверг, 27 Января 2022 22:25

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян 27 января принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе, находящийся в Армении с двухдневным официальным визитом по приглашению министра юстиции РА Карена Андреасяна.

Согласно пресс-службе законодательного органа, Симонян отметил, что Армения придает большое значение устойчивому развитию дружественных отношений с Грузией, углублению многосферного сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с конституционными реформами в Армении, электронным правосудием, службой принудительного исполнения и пробации и другими реформами. Председатель НС отметил, что РА заинтересована в опыте грузинских партнеров в сфере принудительного исполнения и регистрации актов гражданского состояния. Собеседники коснулись внедрения опыта <Домов юстиции> Грузии в Армении.

Министр юстиции Грузии обратил внимание на важность обмена опытом, связанным с системой правосудия, подчеркнув важность привлечения молодых юристов и реализации совместных программ.

Отметим, что мобильный Дом юстиции оснащен специальным оборудованием, целью которого является оказание населению необходимых услуг на месте. Это позволяет даже в отдаленных деревнях оказывать на месте услуги правосудия.