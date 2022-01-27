Четверг, 27 Января 2022 18:41

АрмИнфо. У правящей партии пока нет окончательного решения по возможной кандидатуре на пост президента страны. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции сообщил председатель Постоянной комиссии Парламента по внешним связям Эдуард Агаджанян.

В этом контексте он отметил, что на данном этапе ведутся обсуждения, в ходе которых рассматриваются разные кандидаты. <Обсуждения будут продолжаться в установленные сроки, пока не будет принято окончательное решение>,- сказал глава Посткомиссии по внешним связям. На вопрос о выдвижении кандидатуры Араика Арутюняна в качестве кандидата на должность президента страны, Агаджанян заявил, что на данный момент подобного решения нет.

Отметим, что днем ранее депутат от блока <Армения> Агнеса Хамоян заявила, что кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента Армении.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент.

Армен Саркисян стал первым президентом РА, избранным не путем всенародного голосования, а согласно новой Конституции - парламентом Армении в апреле 2018 года сроком на 7 лет. 24 января спикер НС Ален Симонян сообщил, что президент Республики Армения подал заявление об отставке согласно статье 142 Конституции, части 1 статьи 147 Регламента НС. "Согласно Регламенту НС, если в течение недели после оглашения отставки соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола", - сказал Симонян.

Отметим, что согласно 125 статье Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.