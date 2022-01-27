Четверг, 27 Января 2022 17:53

АрмИнфо.27 января 2022 года состоялся первый саммит «Индия - Центральная Азия» в виртуальном формате. На встрече высокого уровня приняли участие Премьер-министр Республики Индия и Президенты государств Центральной Азии.

В своем выступлении Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что первый саммит «Индия - Центральная Азия» станет своеобразным отражением растущего взаимодействия Нью-Дели со всеми государствами данного стратегического региона.

В ходе встречи высокого уровня были также заслушаны выступления Президента Республики Казахстан К.Токаева, Президента Кыргызской Республики С. Жапарова, Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

В своем выступлении Президент Туркменистана, отметив значимость нынешнего юбилейного года для стран Центральной Азии и Индии, которые 30 лет назад установили дипломатические отношения, особо подчеркнул начало новой вехи в развитии многовековых связей наших народов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также поздравил руководство Республики Индия и весь индийский народ с 75-летним юбилеем независимости страны. За этот короткий по историческим меркам период Индия прошла славный путь, равный векам, добавил Глава туркменского государства.

Особо отметив, что для Туркменистана Индия – это близкий друг и важный партнер, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Индия была среди первых государств мира, признавших независимость нашей Родины. Как было подчеркнуто, нынешняя встреча призвана вывести отношения стран Центральной Азии и Индии на новые рубежи, которые располагают огромным человеческим, промышленным, природным, технологическим потенциалом.

Развивая тему упрочения регионального взаимодействия, нацеленного на обеспечение мирного сосуществования стран и народов, борьбу с новыми вызовами современности, Президент Туркменистана отметил, что обеспечение прочной и долгосрочной безопасности, поддержание мира и баланса интересов отвечает стратегическим целям наших стран.

В данном контексте, поддержав инициативу регулярного Диалога на уровне Советников по безопасности, а также конструктивность идеи Парламентского форума «Центральная Азия – Индия», туркменская сторона выразила целесообразность создания Секретариата Саммита «Центральная Азия – Индия».

Кроме того, предложив наладить системную совместную работу в международных организациях, прежде всего, в ООН, туркменская сторона заявила, что новая философия международных отношений «Диалог – гарантия мира», инициированная Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, нацелена на объединение всех ответственных и здоровых сил на глобальной политической арене.

Также подчеркнута особая роль Делового Совета «Центральная Азия – Индия», и отмечена необходимость дальнейшей активизации действий в рамках данной платформы. В частности, выражена значимость консолидации усилий сторон в области энергетики. Страны Центральной Азии, известные своими богатыми природными ресурсами, способны сегодня серьёзно работать над созданием энергетического моста «Центральная Азия – Индия», добавил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как известно, в настоящее время Туркменистан во взаимодействии со своими партнёрами реализует крупномасштабный энергетический проект геоэкономической и геополитической значимости – газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия».

Ключевым направлением эффективного сотрудничества Индии и государств Центральной Азии выступает сотрудничество в области транспорта. Здесь особо отмечена значимость создания евроазиатских транспортных коридоров через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане. В этой связи, подчеркнуто важное значение проекта транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар.

Также в рамках саммита подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий, направленных на развитие медицинской дипломатии, борьбу с угрозой распространения коронавируса. В этой связи Лидер Туркменистана предложил рассмотреть вопрос о создании Медицинской ассоциации «Центральная Азия – Индия», одной из главных целей которой могла бы стать борьба с инфекционными заболеваниями.

Расширение взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере рассматриваем как возможность укрепления добрососедства, сближения и взаимопонимания наших народов, добавил Президент Туркменистана.