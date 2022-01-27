Четверг, 27 Января 2022 13:03

АрмИнфо.Запланированный на 28 января прием, посвященный 30-летию образования Вооруженных Сил, который должен был состояться в большом зале гостиничного комплекса "Двин", отложен.

Как сообщается на сайте Общественного телевидения Армении, в руководящем составе Генштаба ВС, в том числе сам начальник ГШ, и армии выявлен коронавирус. Кроме того, есть инфицированные и среди приглашенных.

Накануне сообщалось, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали ковид. Как отмечают армянские СМИ, Пашинян мог заразиться на свадьбе министра обороны Сурена Папикяна, которая состоялась 22 января.

Отметим, что сегодня заседание правительства провел вице-премьер Мгер Григорян. В отличие от Пашиняна, Григоряна члены правительства не приветствовали стоя.