Среда, 26 Января 2022 20:15

АрмИнфо.Малый и средний бизнес может сэкономить средства при расчетах с контрагентами и участии в тендерах с помощью банковских гарантий от ВТБ (Армения). Банк предлагает гарантии для предприятий разных отраслей на сумму от 10 тыс. драмов РА.

Банковская гарантия является одним из наиболее эффективных способов обеспечения выполнения договорных обязательств и позволяет минимизировать риски, связанные со сделкой. Преимущество этого инструмента для малого и среднего бизнеса в том, что не требуется ни отвлекать средства из оборота, ни оформлять кредиты. Гарантия особенно полезна для компаний, которые планируют принять участие в государственных закупках и тендерах, либо заключить другой крупный контракт в качестве подрядчика.

Банк ВТБ (Армения) индивидуально рассматривает каждую заявку на гарантию и определяет доступную сумму с учетом потребностей клиента и условий тендера или договора. Клиенты малого бизнеса могут оформить гарантию в драмах РА, клиенты среднего бизнеса — в долларах США, евро или рублях РФ. Минимальная сумма составляет 10 тыс. драмов РА (или эквивалент в инвалюте).

Для обеспечения обязательств предприятий среднего и малого бизнеса перед третьими лицами Банк ВТБ (Армения) выдает все виды основных банковских гарантий, полезных в зависимости от специфики контракта и сферы деятельности компании:

• Гарантии исполнения обязательств по контракту: банк по поручению поставщика гарантирует покупателю исполнение договора по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

• Гарантия платежа обеспечивает обязательства покупателя по оплате товаров или услуг в срок

• Гарантия квалификации обеспечивает соответствие услуг или работ по контракту требуемым квалификационным параметрам

• Тендерная гарантия предоставляется для обеспечения выполнение обязательств участника тендера перед организатором в соответствии с тендерной документацией.

Банк ВТБ (Армения) установил льготный тариф за предоставление банковских гарантий - на 0.1 процентный пункт ниже стандартного тарифа. Его могут получить предприниматели, оформившие заявку на банковскую гарантию через электронную площадку www.itender.am.

«Мы постоянно работаем над внедрением современных решений для улучшения качества продуктов и услуг, повышения эффективности и управляемости бизнес-процессов. Сумма выданных гарантий за 2021 год превысила аналогичный показатель 2020 года на 165%. Новый формат сотрудничества с партнером – электронной площадкой www.itender.am – позволит клиентам подать заявку на банковскую гарантию непосредственно на сайте, где размещен интересующий тендерный конкурс, без посещения офиса банка», — отметил Ара Авагян, директор Департамента развития корпоративного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Для оформления банковской гарантии требуется залоговое обеспечение или поручительство. Комиссия за предоставление местных гарантий взимается в размере от 0.3% до 0.75% за квартал, а при международных гарантиях размер комиссии зависит от условий сделки.

Подробную информацию о банковских гарантиях Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте, а также в филиалах банка, где клиентский менеджер проконсультирует вас и поможет собрать необходимый пакет документов.