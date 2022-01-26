Среда, 26 Января 2022 20:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 , жилые дома 1, 3 на улице Тотовенца, 11, 13 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1/5 в кв. ‘Саят-Нова”, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 26/2, 30 на улице Ачаряна, школы N104, 124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 1/1, 7 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание правительства РА N2, ООО «Танго”, ООО “Карас” на улице Амиряна 4/5, ООО “Гирос”;

11:00-17:00 жилые дома 16-20, собственные дома 16/1-20/4 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24-24/3 на улице Вагаршяна, 19/1, 36А- 38/2 на пр. Комитаса, 90, 92 на улице Гр.Арцруни, 41, 137-139, 147/1 на улице Кочара, 12-14, 63/4 на улице Риги, жилые дома 2-2/1 и собственный дом 1/2 на ул. Н.Заряна, жилые дома 15, 17 на улице Чехова, 14 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды жилого дома 26 на улице Шарури, квартал “Ной”, улицы Ленинградяна, Асмика, Башинджагяна, Спорта, Терлемезян, жилые дома 1А, 1Б, 2, 4, 5, 6А, 6Б на улице Назарбекяна, 2 на улице Асратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 36А, собственные дома 39-51 на улице Нар-Доса, собственные дома 48-60 /четные/ на улице Нар-Доса, школа Самбо на улице Нар-Доса, компания “ИМЭКС груп” на улице Нар-Доса 60, собственные дома 59–99, 100-106 на улице Агюсагорцнер, 33-81, 72-123 на улице Ростоми, 36-59, 69, 71, 75-190, 98, 100, 102 на улице Христофора, собственные дома 1-13 на 2-ом переулке Христофори, 1-20 на 3-ем переулке, жилые дома 7,7/1,7/2,9/11,10 в 1-ом квартале Давташена, 4,5,6,10 в кв. ‘Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улицы Нарекаци, Папазян, Баграмян, Чавуша в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

в Армавирской области:

11:00-15:00 частично село Таиров; села Норапат и Паракар полностью;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Балаовит;

11:00-16:00 частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Ариндж;

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж.

12:00-16:00 частично 1-ый, жилые дома 1-21 на улице Торозян, 1-4 на улице Спортаин, 1-8 на улице Исаакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Нор Ачн;

в Гегаркуникской области:

10։30–16։00 улицы Шаумяна, М.Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Овк.