Среда, 26 Января 2022 13:30

АрмИнфо. Армяно-иранские отношения в здравоохранительной сфере имеют большой потенциал для реализации.

Об этом было заявлено в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Армении Аббаса Бадахшана Зохури с министром здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, Анаит Аванесян высоко оценила прогрессивный уровень диалога между двумя странами, выразив уверенность, что работа по двусторонним договоренностям, достигнутым на 16-м совместном заседании армяно­иранской межправительственной комиссии, активизируется. <Высокий потенциал армяно-иранского сотрудничества в области фармацевтики очевиден. Мы постоянно рассматриваем возможность взаимного включения лекарств иранского производства на армянский рынок>, - сказала министр.

В свою очередь Посол Зохури придал важность выходу двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения на качественно новый уровень. Он также поинтересовался производимой в Армении антиковидной вакциной <Спутник Лайт>.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся инвестиционных программ, развития медицинского туризма, сотрудничества в сфере фармацевтики, в ряде узкоспециализированных сфер с применением новейших технологий и передовых методов и др. Согласно источнику, министр и Посол затронули также программы, направленные на активизацию двусторонних и региональных связей в сфере здравоохранения, обсудили вопросы, связанные с интеграцией образовательных программ и обменом опытом.